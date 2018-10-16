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duyuruldu! İşte özellikleri

, bugün Londra'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni cihazlarını resmen açıkladı. Bu cihazlardan birisi de oldu. İşte cihazın detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 22:07
Huawei Watch GT duyuruldu! İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi bugün Mate 20 serisi ile birlikte yeni akıllı saat modeli 'yi teknoloji meraklılarının beğenisine sundu.

1.39 inç büyüklüğünde 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat, Cortex-M4 işlemci kullanıyor.

Watch GT'nin batarya değeri ise 420 mAh. Akıllı saat 30 günlük sadece saat süresi, 2 haftalık normal kullanım süresi ve 22 saatlik GPS açık kullanım süresi sunuyor.

5 ATM BASINCA KADAR DAYANIKLI

316L paslanmaz çelik kasaya ve seramik çerçevelere sahip olan Huawei Watch GT, 5 ATM basınca kadar dayanıklı.

HUAWEİ WATCH GT'NİN FİYATI NE KADAR?

NTV'nin haberine göre, Sport ve Classic olmak üzere iki farklı opsiyona sahip olan akıllı saatin fiyatı 199 Euro ve 249 Euro olarak açıklandı. Huawei akıllı saat modelinde kendi geliştirdiği LightOS işletim sistemini kullandı.

HUAWEİ MATE 20, MATE 20 PRO VE MATE 20 X AÇIKLANDI!

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Huawei Watch GT duyuruldu! İşte özellikleri
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