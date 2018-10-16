Huawei Watch GT duyuruldu! İşte özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi bugün Mate 20 serisi ile birlikte yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT'yi teknoloji meraklılarının beğenisine sundu.

1.39 inç büyüklüğünde 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat, Cortex-M4 işlemci kullanıyor.

Huawei Watch GT'nin batarya değeri ise 420 mAh. Akıllı saat 30 günlük sadece saat süresi, 2 haftalık normal kullanım süresi ve 22 saatlik GPS açık kullanım süresi sunuyor.

5 ATM BASINCA KADAR DAYANIKLI



316L paslanmaz çelik kasaya ve seramik çerçevelere sahip olan Huawei Watch GT, 5 ATM basınca kadar dayanıklı.



HUAWEİ WATCH GT'NİN FİYATI NE KADAR?



NTV'nin haberine göre, Sport ve Classic olmak üzere iki farklı opsiyona sahip olan akıllı saatin fiyatı 199 Euro ve 249 Euro olarak açıklandı. Huawei akıllı saat modelinde kendi geliştirdiği LightOS işletim sistemini kullandı.

HUAWEİ MATE 20, MATE 20 PRO VE MATE 20 X AÇIKLANDI!