En büyük 10 kripto paranın yedisi geriledi

Gensler, regüle edilen blockchain teknolojisinin "finans dünyasındaki büyük değişim için bir hızlandırıcı" görevini göreceğini söylerken, blockchain teknolojisinin merkezisizleşmiş özelliğinin önem taşıdığını belirtti.

Gensler, kripto para birimlerinin geleceğin bir parçası olması için "toplumun standartlarına" uyması" gerektiğini vurgularken, yatırımcıların korunması ve yasal olmayan aktivitelerin engellenmesi gerektiğine de dikkat çekti ve kripto para birimlerinin kabul görmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Birliği (SEC) veya CTFC standartlarına uygun olmasının önem taşıdığının altını çizdi.

Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından yedisi gerilerken, Bitcoin de düşüş eğilimine katıldı. Toplam 113 milyar 919 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi konumunda olan Bticoin, son 24 saatte yüzde 0.94'lük bir düşüşle 6,574 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 53.7'sini oluşturdu.



En yüksek hacimli kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 3.50, yüzde 2.66 ve yüzde 0.54 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Stellar ve Cardano arttı. En büyük 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 56'sı geriledi ve düşüş eğilimine yüzde 67'nci sıradaki Eternal Token öncülük etti.



Piyasadaki düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi 212 milyar 55 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 956 milyon dolar olarak hesaplandı.