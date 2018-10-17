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çöktü! Erişim sağlanamadı

Kullanıcılar gece saatlerinde 'a erişim olmadığını fark etti. Ne web sitesi ne de mobil uygulama üstünden YouTube'a ulaşılamadı. Fakat birkaç saat içinde YouTube yeniden hizmete girdi. Peki YouTube neden çöktü?

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 09:43
YouTube çöktü! Erişim sağlanamadı

'a gece 04:20'den itibaren giriş sağlanamadı. Birçok kullanıcı sosyal medyada sorun olduğunu belirtti. Team YouTube ise attığı tweet mesajında, "Sorun var ve çözmek için uğraşıyoruz. Bu durumun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" yazdı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SORUN ÇÖZÜLDÜ

Birkaç saat içinde ise söz konusu problem çözüldü ve YouTube geri geldi. YouTube ekibi bu durumu tweet mesajıyla duyurdu. Ancak sorunun ne olduğu açıklanmadı.

'ın sahibi olduğu hizmetlerde oluşan çökme veya erişim sorunu genel olarak nadir görülüyor. Bu yaz gerçekleşen 'nda da YouTube TV'ye erişim problemi yaşanmış, ama kısa zaman içinde ilgili sorun düzeltilmişti.

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YouTube çöktü! Erişim sağlanamadı
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