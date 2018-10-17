YouTube çöktü! Erişim sağlanamadı

YouTube'a gece 04:20'den itibaren giriş sağlanamadı. Birçok kullanıcı sosyal medyada sorun olduğunu belirtti. Team YouTube ise attığı tweet mesajında, "Sorun var ve çözmek için uğraşıyoruz. Bu durumun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" yazdı.

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SORUN ÇÖZÜLDÜ

Birkaç saat içinde ise söz konusu problem çözüldü ve YouTube geri geldi. YouTube ekibi bu durumu tweet mesajıyla duyurdu. Ancak sorunun ne olduğu açıklanmadı.

Google'ın sahibi olduğu hizmetlerde oluşan çökme veya erişim sorunu genel olarak nadir görülüyor. Bu yaz gerçekleşen Dünya Kupası'nda da YouTube TV'ye erişim problemi yaşanmış, ama kısa zaman içinde ilgili sorun düzeltilmişti.