Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Pardus' kararı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından, dönüşüme uygun yerlerde Pardus İşletim Sistemi'ne geçiş çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde bulunan tüm bilgisayarlarda açık belge biçimini destekleyen ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından desteği verilen "LibreOffice" ofis uygulamasına ve Pardus İşletim Sistemi'ne dönüşüm sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kamusal hizmetlerin Pardus ve açık kaynak kodlu uygulamalarla aksatılmadan verilebilmesi için kurulan Açık Kaynak Kod Şube Müdürlüğü çatısı altında, tüm belediye bilişim altyapısında sistematik ve planlı şekilde dönüşüm çalışmaları ise sürüyor.

''GÜVENLİK AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR GELİŞME''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ndeki Pardus tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, dönüşüm çalışmaları kapsamında öncelikle 3 bin bilgisayarda geçişin yapılacağını söyledi.



İlk etapta 380 bilgisayarda Pardus İşletim Sistemi'nin kullanıldığını belirten Tuna, "Bu işletim sistemi yerli ve milli olduğu için buradaki yazılımların da sisteme uyumlu hale gelmesi, yabancı menşeli yazılımların da Pardus İşletim Sistemi'ne adaptasyonu için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Tuna, Büyükşehir Belediyesi olarak, yerli ve milli olan Pardus İşletim Sistemi'ni yaygınlaştırma, tüm vatandaşların kullanımına sunmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu konuyla ilgili eğitimcilerimizle eğitim çalışmalarımızı da yürüteceğiz. İş birliği halinde hem TÜBİTAK hem üniversiteler hem de İŞKUR ile birlikte el ele vererek gençlerin Pardus İşletim Sistemi'ni öğrenmesi için çalışmalar yapıyoruz.



Kısa vadede bu işletim sistemiyle yerli ve milli yazılımlarımız gelişmiş, bağımlılığımız azalmış olacak. Ayrıca yabancı yazılımların, işletim sistemlerinin de bedellerini ödemeyeceğiz. Yani Windows'a ödenen lisans ücretlerini ve diğer bazı yazılım ücretlerini de ödemeyeceğiz. Bu ekonomik açıdan olduğu gibi özellikle güvenlik açısından da çok önemli bir gelişme. Ülkemizin kendine has işletim sistemi ve yazılımları olacak. Dışa bağlılıktan da kurtulacak."



Pardus Proje Yürütücüsü Cengiz Çelik, devlet daireleri, hastane ve okullarda kullanılmaya başlanan sistemin yaygınlaşması ve bilinirliğinin artması için desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kararının Pardus ekibine enerji ve heyecan kattığını söyledi.

MİLLİ YAZILIM PARDUS, HAVELSAN YOLUNDA