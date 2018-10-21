Ekranlar çizilmeye devam ediyor

Akıllı
telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Artışın en önemli sebeplerinden biri de ekran
maliyeti. 337 dolara mal olan iPhone X'in 100 dolardan fazlasını ekran oluşturuyor. Dokunmatik ekranlar bir kaç tabakadan oluşuyor. Corning tarafından üretilen cam Gorilla Glass
kapaklar neredeyse tüm amiral gemisi telefonlar tarafından kullanılıyor. İnsanlar Gorilla Glass ekranın güncel sürümünün daha dayanıklı olacağı düşünüyor. Aslında baktığınızda bu durum doğru olsa da çizilme konusunda hâlâ sorun devam ediyor. Sonuçta Gorilla Glass cam kapaklar ekranın tümüyle kırılmasını önlüyor. Şirket yetkilileri birinci önceliklerinin düşme ve hasarı önlemeye yönelik olduğunu söylüyor. Belki de bu yüzden çantanızdaki bozuk paralar veya anahtarlar binlerce lira verdiğiniz telefonları çizmeye devam ediyor.