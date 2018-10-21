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lar çizilmeye devam ediyor

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Ekranlar çizilmeye devam ediyor
Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Artışın en önemli sebeplerinden biri de maliyeti. 337 dolara mal olan iPhone X'in 100 dolardan fazlasını ekran oluşturuyor. Dokunmatik ekranlar bir kaç tabakadan oluşuyor. Corning tarafından üretilen cam kapaklar neredeyse tüm amiral gemisi telefonlar tarafından kullanılıyor. İnsanlar Gorilla Glass ekranın güncel sürümünün daha dayanıklı olacağı düşünüyor. Aslında baktığınızda bu durum doğru olsa da çizilme konusunda hâlâ sorun devam ediyor. Sonuçta Gorilla Glass cam kapaklar ekranın tümüyle kırılmasını önlüyor. Şirket yetkilileri birinci önceliklerinin düşme ve hasarı önlemeye yönelik olduğunu söylüyor. Belki de bu yüzden çantanızdaki bozuk paralar veya anahtarlar binlerce lira verdiğiniz telefonları çizmeye devam ediyor.
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Ekranlar çizilmeye devam ediyor
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