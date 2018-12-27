Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Android Pie güncellemesi Türkiye'de çıktı

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Android Pie güncellemesi ülkemize nihayet geldi. Yaklaşık 1.8 GB'lık bir dosyadan oluşan güncelleme ile birlikte dikkate değer en önemli yenilik One UI kullanıcı ara yüzü olacak. Samsung'un bu ara yüzü ilk kez ekranı katlanabilen telefonu ile dünyayla paylaştığını da hatırlatalım.

Güncelleme ile birlikte cihazınızda görebileceğiniz diğer değişiklikler ise batarya ömrünün uzaması ve uygulama çalıştırma performansındaki yükseliş olacak.

Ayrıca telefonunuzda yaşanan donma veya ağır çalışma gibi problemler de yine Android Pie güncellemesi ile ortadan kalkmış olacak. (Hürriyet)