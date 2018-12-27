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ve S9 Plus'ın güncellemesi 'de çıktı

ve Galaxy S9 Plus kullanıcıları için büyük gün geldi. genelinde güncellemesi bu cihazlara sunulmuş durumda. Peki yeni cihazlarınızı nasıl değiştirecek?

Giriş Tarihi: 27.12.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 09:56
Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Android Pie güncellemesi Türkiye'de çıktı

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için Android Pie güncellemesi ülkemize nihayet geldi. Yaklaşık 1.8 GB'lık bir dosyadan oluşan güncelleme ile birlikte dikkate değer en önemli yenilik One UI kullanıcı ara yüzü olacak. Samsung'un bu ara yüzü ilk kez ekranı katlanabilen telefonu ile dünyayla paylaştığını da hatırlatalım.

Güncelleme ile birlikte cihazınızda görebileceğiniz diğer değişiklikler ise batarya ömrünün uzaması ve uygulama çalıştırma performansındaki yükseliş olacak.

Ayrıca telefonunuzda yaşanan donma veya ağır çalışma gibi problemler de yine Android Pie güncellemesi ile ortadan kalkmış olacak. (Hürriyet)

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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Android Pie güncellemesi Türkiye'de çıktı
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