Samsung’un yeni amiral gemisi Note 9’un teknik özellikleri ve fiyatı nedir

Ekran boyutu olarak 6.4 inç olan cihaz, 1440x2460 çözünürlük sunarken piksel yoğunluğu noktasında ise 514 ppi değeri sunmakta. Oldukça güçlü ve keskin bir ekran kullanılan bu ekran Note kullanıcıları tarafından fazlasıyla beğenilecek gibi. 18.5:9 formatında olan ekran HDR10 ve Always On Display desteği de sunmakta. Ayrıca bu güzel ce geniş ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta.

Cihazın kalbinde ise 10nm işlem süreci ile üretilen Exynos 9810 işlemcisi yer almakta. Oldukça güçlü olan bu işlemci Note kullanıcısını yarıyolda bırakacakmış gibi durmuyor. Galaxy S9 serisinde de karşılaştığımız işlemci kullanıcıların beğenisini fazlasıyla kazanmıştı. Depolama ve Ram seçeneklerinde ise 6 GB ram ve 128 GB depolamanın yanı sıra 8GB Ram ve 512 GB depolama kombinasyonları sunan cihaz bu seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayrıca Micro SD kart deteğini de bulunduran cihazın bir de çift sim kartlı versiyonu bulunmakta. Bir çok firma tarafından kullanımdan kalkan 3.5mm kulaklık girişi ise Samsung tarafından bu cihazda da kullanılmaya devam etti. Bağlantı portu olarak USB 3.1 type c bağlantısını kullanan Samsung hem Adaptive Fast Charging hem de daha hızlı dosya aktarımını bizlere sağlamakta.

Arka tarafında kullanılan parmak izi ve kalp atış sensörlerini yanı sıra çift kamera kurulumuyla gelen Note 9 oldukça kaliteli fotoğraflar çekmekte. Özellikle düşük ışıkta yaptıklarıyla dikkat çeken cihazda ayrıca Ultra Ağır Çekim modu bulunmakta.

Note 9 da ayrıca Spen de akıllanmış ve Bluetooth bağlantısı kullanmaya başlamış. Yeri gelince selfie çubuğu olan kalem istenildiği takdirde sunum kumandası ve müzik kumandası da olarak kullanılmakta.

Kullanıcıların beğenisi çeken cihaz bakalım sizler tarafından da beğenilecek mi?