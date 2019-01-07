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2019'da neler olacak? Neler tanıtılacak?

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı 2019 kapılarını açıyor. Dev fuarın başlamasıyla birlikte pek çok yeni teknolojik cihazla tanışacağız. Peki 'a en çok hangi ürünler damga vuracak dersiniz?

Giriş Tarihi: 7.1.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 15:24
CES 2019'da neler olacak? Neler tanıtılacak?

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) bu yıl da oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Bu yıl da yeni dizüstü bilgisayarlar, telefonlar, çamaşır makineleri, robotlar ve hatta eşyaların daha çok 'akıllandığı' farklı bir fuarla karşı karşıya olacağız.

8K TEKNOLOJİSİ KONUŞULACAK

Son aylarda sıkça konuşulan televizyonlarda 8K teknolojisi, CES 2019'un da ana temalarından biri. Bu teknolojiyi kullanan yeni nesil televizyonların ilk kez bu fuarda paylaşılması beklenirken, diğer yandan 120 FPS'ye kadar destek sunan TV'lerde vitrinde olacak.

Bir diğer dikkat çeken teknoloji ise 5G olacak. 5G destekli pek çok cihaz fuarda yerini alacak. Diğer yandan yeni nesil USB Type-C destekli kulaklıklar, kablosuz şarj cihazları ve hatta ekranı katlanabilen telefonlar da fuarın dikkat çeken ürünleri olacak. (Hürriyet)

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