250 milyar $’lık ağa bağlı cihaz ekonomisi

İnternete bağlanan makine sayısının insan sayısını aşacağını bilen pek çok şirket, nesnelerin interneti konusunu daha çok ciddiye alıyor. Veri tabanlı iş yapma kültürü doğrudan her şirketi etkiliyor. Bosch, IBM, Amazon gibi veri odaklı markalar da CES 2019'da yeni ürünlerini görücüye çıkardı. "Like a Bosch" başlığını taşıyan yeni iletişim kampanyasını da açıklayan Bosch, yeni tür bir mobil yaşamı somut hale getiren servis aracı konseptinden gıda ürünlerinin saklanmasına ilişkin tavsiyelerde bulunan ağa bağlı buzdolaplarına kadar çok sayıda çözümünü tanıttı. 2020'de internete bağlanan nesnelerin yaratacağı ekonominin 250 milyar dolara ulaşması beklediklerini ifade eden Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, şirketin 2019 yılındaki hedefinin ağa bağlanan cihazların daha güvenli, tasarruflu ve daha az stres yaratacağını vurguladı.2020 yılında 230 milyon evin internete bağlanacağını tahmin ettiklerini belirten Markus Heyn, internet olan evlerin oranının yüzde 15'e ulaşmasını bekliyor. Her iki telefondan birinde Bosch tarafından üretilen sensör bulunduğuna dikkat çeken Heyn, video tabanlı yangın algılama sistemi örneğini vererek, "Akıllı görüntü analizi kullanan güvenlik kameraları, sistem sensörlerinin ısıyı ve dumanı algılamasından bile önce sadece birkaç saniye içinde yangınları tespit edebilecek. Böylece yangınlar, konvansiyonel yangın veya duman alarmı sistemlerinden çok daha önce tespit edilebilecek. Böylece yaşamların kurtarılmasında kritik bir faktör olan zamandan tasarruf sağlanacak" ifadelerini kullandı. "Nesnelerin internetinin sunduğu olağanüstü fırsatları erkenden gördük" diyen Heyn, "10 yıldır ağa bağlı dünyayı aktif olarak şekillendiriyoruz. Yazılım ve IT uzmanlığımızı aşama aşama artırdık. Bugün, önde gelen bir IoT şirketiyiz" şeklinde konuştu. Kendi IoT bulutunu kullanan Bosch, mobilite, akıllı evler, akıllı şehirler ve tarım gibi alanlarda 270'in üzerinde proje gerçekleştirdi. Bosch IoT Suite üzerinden bağlanan sensörlerin ve cihazların sayısı, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 40 artarak 8.5 milyona ulaştı.BOSCHPhantom platformu kurumların ve evlerin enerji tüketimini anlık olarak ölçümleyip analiz etmek üzere geliştirilmiş. Bugün pek çok sektörde önemli maliyet kalemi haline gelen enerji tüketimini bölge, cihaz üzerinden sorgulama şansı veriyor. Evlerde, ofislerde, hastanelerde, okullarda, veri merkezlerinde, fabrika ve atölyelerde her kurum enerji tüketimi konusunda radikal tedbirler almak istiyor. Artan enerji maliyetleri konusunda önlem almak için önce elektriği tüketen cihazları veya süreçleri tesbit etmekten geçiyor. Oysa hangi saatte, hangi departman ya da bölümde hangi cihazların enerji tüketimindeki payını ölçme olanağınız olsa tasarruf etme şansı artardı. Bosch Phantom platformu enerji tüketimini anlık olarak ölçerek sürecin şeffaflaşmasını sağlıyor. Bosch Phantom platformuyla anında takip edebiliyorsunuz.