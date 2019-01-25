Enerji Akademisi’nden yeni iş fikrine destek

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LİMAK Enerji, 2016 yılından bu yana devam ettirdiği Türkiye'nin Enerji Akademisi Projesi (TEA) ile gençlerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ve teknolojilerini destekleyecek TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nı kurdu. Geçtiğimiz yıl sonunda hayata geçirilen yeni program, enerji alanında sektörel gelişmeler, dünyada hızla gelişen teknolojiler, yaygınlaşan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm trendleri dikkate alınarak tasarlandı. Türkiye'nin enerji sektörüne odaklanmış ilk girişimcilik hızlandırma programı olan bu program kapsamında, girişimci adaylarının ve girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ya da teknolojilerini geliştirebilmeleri ve hayata geçirebilmeleri için gereken destekler Limak Enerji tarafından sağlanacak.Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, "Enerji alanında katma değeri yüksek ürünler üretmemiz, yerli katkı oranını artırmamız ve bunları yurtdışına ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de bu alandaki girişimleri desteklemek amacıyla Limak Enerji olarak elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Enerji sektörüne yönelik oluşturduğumuz Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın örnek olmasını ve sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirmesini arzu ediyoruz" diye konuştu. Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven ise enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan, bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, "Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaratmak istedik. Ülkemiz, şirketimiz ve girişimciler açısından olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz" dedi.Erken aşamadaki şirketler bekleniyorEnerji üretimi, enerji tesislerinin işletmesi, elektrik dağıtım, satış ve ticaret, akıllı şebekeler, elektrik depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yenilikçi iş fikirleri ve çözümleri olanlar- Enerji sektöründe kullanılabilecek büyük veri, yapay zekâ, blockchain, siber güvenlik yazılım ve çözümleri olan girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler