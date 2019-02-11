Bu testleri yapmadan ikinci el telefon almayın!

İkinci el cep telefonu alırken ise birçok sorunla karşılaşan kullanıcılar, yetkililer tarafından belirtilen kontroller ile bu sıkıntıdan bir nebze olsun kurtulabiliyor. Farklı işletim sistemlerinde yapılan bazı testler ile vatandaşların ikinci eldeki en büyük sorun olan dokunmatik arızasının olup olmadığını anlaşılabiliyor. En çok kullanılan işletim sistemlerinden olan iOS'da ekranı sağa ve sola hızlı bir biçimde kaydırarak ve bildirim panelini yukarıdan aşağı yavaş bir biçimde çekerek bir sorun olup olmadığı fark diliyor. Bildirim paneli tam olarak aşağı ve yukarı kadar herhangi bir takılma yaşamadan inerse, bir sorunun olmadığı saptanıyor. Android cihazlarda ise arama kısmına Genel Test Kodu olan *#0*# tuşlandıktan sonra burada çıkan adımları takip edip ekrana, sese ve daha birçok özelliğin kontrolü yapılabiliyor.