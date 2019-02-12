Bu Drone 5G ile kontrol ediliyor!

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Turkcell, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli drone üreticisi Lapis Havacılık Teknolojileri iş birliğiyle, 5G teknolojisi üzerinden canlı sanal gerçeklik deneyimi yaşatan yerli drone'unu geliştirdi. Test uçuşları başarıyla tamamlayan drone, 5G ile kontrol ediliyor. 5G teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı yüksek hızda veri aktarımı da sağlanan bu uygulama ile Turkcell, bu çözümü 3GPP standartlarına uygun şebekede hayata geçirdi. Bu çözümle düşük gecikmeli bağlantı ve 5G kapsama alanı sayesinde pilot ile drone arasındaki mesafe sınırı ortadan kalkıyor.3.5 GHz frekans bandı üzerinden sağlanan 5G teknolojisiyle kontrol edilebilen Turkcell 5G Drone, 360 derece 4K kamerasındaki canlı görüntüleri yine 5G üzerinden farklı konumda yer alan izleyicilere sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinden izleyebilme fırsatı sunuyor. Bu çözüm sayesinde endüstriyel alanda petrol ve gaz boru hatlarının kontrolü ile tarım sektöründe tarlaların denetimi gibi işlemlerin daha güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde yapılabilir. Ayrıca, 360 derecelik 4K görüntü iletme özelliği sayesinde ise konser veya diğer çeşitli gösterilerin sanal gerçeklik gözlüklerine iletilmesi sağlanarak eğlence sektörüne yönelik yeni deneyimler de sunulabilecek.