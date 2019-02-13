Harika Sevgililer Günü önerileri için D&R'a göz atın!

Sevgililer Günü hediyesini hala almadıysanız

Alışverişi son güne bıraktıysanız D&R gibi uygulamaları kullanarak sizin için özel kişiye bugün teslim edilecek en güzel hediyeyi seçebilirsiniz

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sevgililer Günü'nü sosyal medya üzerinden kutlayacaksanız

Seçtiğiniz fotoğraflarla bir hikaye ya da sizin için özelleşmiş bir paylaşım planlıyorsanız, Unfold uygulamasının Love paketinden bir şablon seçebilir ve istediğiniz platformdan paylaşabilirsiniz. Hızlı ve eğlenceli şekilde etkileyici videolar oluşturmanızı sağlayan Clips uygulaması ile video kliplerinizi, fotoğraflarınızı ve müziklerinizi biraraya getirerek, Mesajlar uygulaması veya seçeceğiniz populer sosyal medya platformundan sevdiğinizle paylaşabileceğiniz özel videonuzu hazırlayabilirsiniz.

Sevgililer Günü için kişiselleştirilmiş bir hediye arıyorsanız

Sevdiğiniz için eğlenceli ve sizin için özelleştirilmiş farklı bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız tarzınıza ve ruh halinize uygun bir Memoji oluşturabilir, Mesajlar ve FaceTime uygulamalarında kullanabileceğiniz karakterler yaratabilirsiniz. Ya da, sizin sesinizi kullanan ve yüz mimiklerinizi yansıtan dinozordan kaplana 16 farklı karakter içinden seçin yaparak kendi özel Animoji'nizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca iPhone'unuzda çok sevdiğiniz fakat fotoğraf arşivinizin derinliklerinde kalmış ve unutulmuş anları yeniden keşfedebilir ve sevdiğinizle paylaşabilirsiniz. iPhone'unuzdaki Fotoğraf uygulaması içindeki Anılar sekmesinde en anlamlı fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan otomatik olarak özenle seçilmiş koleksiyonlar oluşturabilir ve sevdiğinizle paylaşabilirsiniz.