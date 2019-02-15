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'da hikayelerinizi izleyenlere dikkat edin! Instagram hikayelerde...

'de ve dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip en popüler fotoğraf paylaşım platformu hergün yeni bir özelliği ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde takipçi eksilmesine neden olan bir sorun ile kullanıcıların tepkisini çeken Instagram, bunun bir güncelleme olmadığını duyurmuştu. Instagram'ın diğer çok konuşulan bir özelliği ise hikaye paylaşma ile ilgili. İlginç bir sistemi olan hikaye paylaşma özelliğinin ayrıntıları sosyal medyada çok tartışılan bir gündem oldu. İşte tüm güncellemelerden sonra Instagram hikaye özelliği ile ilgili sürpriz bilgi...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 08:31
Instagram'da hikayelerinizi izleyenlere dikkat edin! Instagram hikayelerde...

'da hikayenizi görüntüleyenler ile ilgili birçok efsane duymuşsunuzdur. Her Instagram güncellemesinde hikaye sistemi ile ilgili bir şeylerin değiştiğini iddia eden bir kullanıcı kesimi, hikaye sisteminin gizlice profilinizi ziyaret edenlerle ilgili olduğunu iddia ediyorlardı. Ancak Instagram Home Ürün Lideri konuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Instagram'ın büyük sırrı ortaya çıktı. Instagram'a bir hikaye attığınızda, hikayeyi görüntüleyen kişilerin nasıl sıralandığını merak ediyorsunuz.

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Instagram'da hikayelerinizi izleyenlere dikkat edin! Instagram hikayelerde...
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