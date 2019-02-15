Instagram'da hikayelerinizi izleyenlere dikkat edin! Instagram hikayelerde...

Instagram'da hikayenizi görüntüleyenler ile ilgili birçok efsane duymuşsunuzdur. Her Instagram güncellemesinde hikaye sistemi ile ilgili bir şeylerin değiştiğini iddia eden bir kullanıcı kesimi, hikaye sisteminin gizlice profilinizi ziyaret edenlerle ilgili olduğunu iddia ediyorlardı. Ancak Instagram Home Ürün Lideri konuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Instagram'ın büyük sırrı ortaya çıktı. Instagram'a bir hikaye attığınızda, hikayeyi görüntüleyen kişilerin nasıl sıralandığını merak ediyorsunuz.