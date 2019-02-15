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Galaxy Plus 12 GB RAM'le geliyor!

'un bu yıl çıkarmış olduğu en premium akıllı telefonlardan biri olacak 12 GB RAM ve 1 depolama alanına sahip Galaxy + modeli AnTuTu'da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 13:48
Samsung Galaxy S10 Plus 12 GB RAM'le geliyor!

Gelecek hafta gerçekleşecek lansmanda Galaxy S10 ve Galaxy S10e ile birlikte tanıtılacak olan Galaxy S10+, Samsung'un en yeni premium akıllı telefonu olarak karşımıza çıkacak. Ortaya çıkan bazı sızıntılara göre Samsung, seramik gövdeye sahip 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı bulunan özel bir Galaxy S10+ sürümünü de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

QHD+ EKRANLA GELECEK

Pek çok bilgisayardan daha yüksek bellek kapasitesine sahip olacak bu 'özel' Galaxy S10+ sürümü, AnTuTu'da ortaya çıktı. AnTuTu verilerine göre cihaz, kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkacak. Exynos 9820 işlemciden güç alacak cihazın AnTuTu sonuçları Full HD+ varsayılan ekran çözünürlüğü gösteriyor olsa da QHD+ ekran ile geleceğini biliyoruz.

Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10+ AnTuTu'dan 326 bin puan almayı başardı. Bu da cihazın Kirin 980'li Huawei modelleri ile benzer, Snapdragon 855'li modellerden ise düşük performans göstereceği anlamına geliyor. Fakat sentetik testlerin günlük hayatta karşılaşacağımız performansı birebir yansıtmadığını hatırlatalım. (Webtekno)

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Samsung Galaxy S10 Plus 12 GB RAM'le geliyor!
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