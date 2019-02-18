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dev şirketleri için yeni vergi planlıyor

'da hükümet, ve Facebook gibi şirketlerine yönelik yeni vergi planını duyurdu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 16:46
Yeni Zelanda dev sosyal medya şirketleri için yeni vergi planlıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, ulusal şirketler ile yabancı şirketler arasında vergi konusunda bazı adaletsizliklerin olduğuna işaret etti.

Ardern, Google ve Facebook gibi çok uluslu şirketlere, elde ettikleri gelirin yüzde 2 ya da 3'ü kadar vergi uygulanacağını söyledi.

"YENİ VERGİ PLANININ GELECEK YIL UYGULAMAYA KONULABİLECEK"

Gelir, Balıkçılık, Polis ve Küçük İşletmeler Bakanı Stuart Nash, uluslararası şirketlerin, ulusal şirketlere göre vergi konusunda daha avantajlı olduğunu ifade ederek, haksızlığın giderilmesi için yeni vergi planının gelecek yıl uygulamaya konulabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da uluslararası şirketlerin her yıl yaklaşık 1,9 milyar dolarlık iş yaptığı ifade ediliyor.

Facebook, Yeni Zelanda'da 2014'te yaklaşık 30 bin dolar vergi ödediğini bildirmişti.

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Yeni Zelanda dev sosyal medya şirketleri için yeni vergi planlıyor
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