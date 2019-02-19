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9'un özellikleri ve fiyatı nedir? hakkında tüm detaylar!

Çinli üretici Xiaomi, pazarına giriş yapmış ve ikinci mağazasını yakın zamanda açmıştı. Fiyat/performans ürünleriyle bilinen Xiaomi'nin 20 Şubat'ta yani yarın yeni nesil amiral gemisi Mi 9'u tanıtması bekleniyor. Ancak telefonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bakın 9 ne gibi özelliklere sahip olacak...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:08
Xiaomi Mi 9'un özellikleri ve fiyatı nedir? Xiaomi Mi 9 hakkında tüm detaylar!

9 hakkında bugüne dek pek çok sızıntı oldu. Ve artık telefonun tanıtım tarihine hayli yakınız: 20 Şubat tarihi itibariyle ile karşılaşacağız. Ancak bunun öncesinde Xiaomi'nin patronunun elinden Xiaomi Mi 9'u ilk kez görmüştük aslında. Şimdi isterseniz Xiaomi Mi 9'un hangi özelliklerle geldiğini ayrıntılı bir şekilde masaya yatıralım. Öncelikle cihazın 6.4 inç'lik büyük bir ekranla geleceğini söyleyelim. Full HD+ AMOLED ekranla gelen ve 1440x2800 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9, yüzde 90.7 ekran/kasa oranına sahip.

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Xiaomi Mi 9'un özellikleri ve fiyatı nedir? Xiaomi Mi 9 hakkında tüm detaylar!
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