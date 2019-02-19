Xiaomi Mi 9'un özellikleri ve fiyatı nedir? Xiaomi Mi 9 hakkında tüm detaylar!

Xiaomi Mi 9 hakkında bugüne dek pek çok sızıntı oldu. Ve artık telefonun tanıtım tarihine hayli yakınız: 20 Şubat tarihi itibariyle Xiaomi Mi 9 ile karşılaşacağız. Ancak bunun öncesinde Xiaomi'nin patronunun elinden Xiaomi Mi 9'u ilk kez görmüştük aslında. Şimdi isterseniz Xiaomi Mi 9'un hangi özelliklerle geldiğini ayrıntılı bir şekilde masaya yatıralım. Öncelikle cihazın 6.4 inç'lik büyük bir ekranla geleceğini söyleyelim. Full HD+ AMOLED ekranla gelen ve 1440x2800 piksel çözünürlük sunan Xiaomi Mi 9, yüzde 90.7 ekran/kasa oranına sahip.