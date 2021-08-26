TikTok kullanıcıları dikkat! Videolarda büyük bir değişiklik olacak!

ÇİN SÜRÜMÜNDE 15 DAKİKALIK VİDEOLAR YÜKLENİYOR

TikTok, Çince versiyonu olan Douyin'de 2019'dan beridir 15 dakikalık videoların yüklenebildiğini de belirtelim. Bu yüzden TikTok, uzun video formatına da yabancı değil.

Belki TikTok'un 5 dakika dışında 10 veya 15 dakika uzunluğunda videolar için de bir planı var.

Her ne kadar uzun videolar Çince sürüm olan Douyin'de sevilse de, TikTok'un diğer ülkelerdeki kullanıcıların uzun videolar hakkındaki tepkilerini de ölçmesi ve bilmesi gerekiyor. Buna göre planlarında değişiklik yapabilir.