TikTok kullanıcıları dikkat! Videolarda büyük bir değişiklik olacak!

Geçtiğimiz haftalarda TikTok hikayeleri, iş arayanlar için özgeçmiş seçeneğinin eklenmesi, grup mesajlaşmaları gibi yeni TikTok hikayeleri karşımıza çıkmıştı. Gelen raporlarda daha fazla yeniliğin yolda olduğu, şirketin video tarafında önemli bir değişiklik yapmaya hazırlandığı bilgisi yer alıyordu. Videoda ne olacağı ortaya çıktı.
Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşılan detaylara göre TikTok artık bazı kullanıcıların 5 dakika uzunluğunda videolar yüklemesine izin veriyor. Bu da popüler uygulamanın kullanımında büyük bir değişikliğe neden olabilir. Navarra, TikTok'tan gelen 5 dakikalık video bildiriminin ekran görüntüsünü de paylaştı.
TikTok video süresini birkaç kere değiştirdi. En başta uygulamayla 15 saniyelik videolar yükleniyordu. Sonra bu sınır 1 dakikaya çıktı. Temmuz ayı başında video uzunluğu 3 dakika oldu. Şimdi sırada 5 dakikalık videolar var.
PEKİ DAHA UZUN VİDEONUN AVANTAJI NEDİR?
Daha uzun videolar daha kapsamlı içerikler hazırlanmasını sağlayabilir. Fakat madalyonun arka kısmında bir de reklamlar var. 5 dakikalık videolar daha fazla reklam alanı sağlayacaktır. Bu da şirketin büyüme hedeflerini ve kazancını potansiyel olarak destekleyecektir.
KULLANICILARIN DİĞER PLATFORMLARA GİTMESİNİ İSTEMİYOR
TikTok şu anda kısa videolara en hakim ismi konumunda. YouTube, Instagram, Facebook ve daha başka platformlar TikTok'un popüler hale getirdiği kısa videolardan faydalanmak, pastadan pay almak istiyor. Instagram Reels ve YouTube Shorts, TikTok'a rakip olarak çıktı. Şimdi TikTok uzun videoları devreye sokarak, rakiplerine göz dağı veriyor. Bir eleştirmen yaptığı açıklamada, TikTok'un uzun videolarda da geride kalmak istemediğini ve kullanıcılarını uzun süreli videolar için rakip platformlara kaptırmak istemediğini belirtti. Diğer yandan rakiplerinden kullanıcıları kendine çekmek de var.
ÇİN SÜRÜMÜNDE 15 DAKİKALIK VİDEOLAR YÜKLENİYOR
TikTok, Çince versiyonu olan Douyin'de 2019'dan beridir 15 dakikalık videoların yüklenebildiğini de belirtelim. Bu yüzden TikTok, uzun video formatına da yabancı değil.
Belki TikTok'un 5 dakika dışında 10 veya 15 dakika uzunluğunda videolar için de bir planı var.
Her ne kadar uzun videolar Çince sürüm olan Douyin'de sevilse de, TikTok'un diğer ülkelerdeki kullanıcıların uzun videolar hakkındaki tepkilerini de ölçmesi ve bilmesi gerekiyor. Buna göre planlarında değişiklik yapabilir.