Gmail ve Outlook kullanıcıları aman dikkat! Dolandırıcılar bu yöntemle değerli bilgilerinizi ele geçirebilir

Güvenlik uzmanları Gmail, Outlook ve diğer popüler e-posta servislerini kullananların kötü bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Dünya çapında gelen kutularına düşmeye başlayan bu yeni tehdit, sahte tıklanabilir bağlantılar veya kötü amaçlı yazılım yüklemenin dışında yeni bir yol kullanıyor.
Dolandırıcılar şimdi, Google, Apple, Amazon veya diğer bilinen markalardan gelmiş gibi görünen ve kurbanın büyük bir satın alma yaptığını iddia eden e-postalar gönderiyor.
Resmi yazı tiplerinin ve logoların kullanıldığı sahte e-postalarda, her şey oldukça inandırıcı görünüyor. Dolandırıcılığın son derece ilgili olduğu yer de burası. Çünkü sözde e-postalarda bir telefon numarası yer alıyor ve her şeyi iptal etmenin tek yolu bu numara. E-postada "Bu satın alma işlemini siz yapmadıysanız, lütfen bizi arayın" yazıyor.
Telefon numarasını arayan kurban kişi, telefonun diğer ucunda sözde temsilci ile görüşüyor. Tabii ki bu kişi resmi bir temsilci değil, dolandırıcının kendisi. Sahte temsilci kurbanın hesap ismi, şifre ve banka bilgilerini resmi bir dilde, güya yardımcı olmak adına konuşarak çalmaya çalışıyor.
Uzmanlar, dolandırıcıların kandırılan kişileri sahte bir hesaba para göndermesi veya cihazına truva atı yüklemeye kadar ileri gidebileceğini belirtiyor.
Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada, "İnsanların bir numarayı aramasını sağlamak, siber korsanlar için dolandırıcılığı çok daha etkili ve verimli hale getirebilir. Saatlerce oturup, kandırılan insanların kendilerini aramalarını bekleyebilirler. Bu yöntem gelecekte daha popüler hale gelebilir.
Yakın zamanda, ismi bilinen markalardan kullanıcılara gönderilen spam e-postalar tespit ettik. Bu e-postalarda üst düzey bir bilgisayarın, elektronik bir cihazın veya pahalı ürünün satın alındığı belirtiliyor.
Dolandırıcılık, kullanıcıların paralarını geri almayı umarak, hareket etmesini sağlamak üzere hazırlanmış. Kullanıcıların bu gibi durumlarda yaptıkları satın alımları kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
Uzmanların yeni dolandırıcılık yöntemine karşı kullanıcılara verdiği tavsiyeler şu şekilde:
-Telefon numarasını aramayın
-E-postada herhangi bir bağlantı olursa tıklamayın.
-Eğer herhangi bir yerden alışveriş yaptıysanız, resmi siteye girip, en son neleri aldığınızı kontrol edin.
-Herhangi bir endişeniz olursa, kredi kartı veya banka hesabınızdaki son işlemleri kontrol edin.
-Ne olursa olsun cihazınızda anti-virüs programı kurulu olsun. İşletim sisteminden, kullandığınız yazılımlara kadar her şeyi güncel tutun.