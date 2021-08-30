Gmail ve Outlook kullanıcıları aman dikkat! Dolandırıcılar bu yöntemle değerli bilgilerinizi ele geçirebilir

Güvenlik uzmanları Gmail, Outlook ve diğer popüler e-posta servislerini kullananların kötü bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Dünya çapında gelen kutularına düşmeye başlayan bu yeni tehdit, sahte tıklanabilir bağlantılar veya kötü amaçlı yazılım yüklemenin dışında yeni bir yol kullanıyor.

Dolandırıcılar şimdi, Google, Apple, Amazon veya diğer bilinen markalardan gelmiş gibi görünen ve kurbanın büyük bir satın alma yaptığını iddia eden e-postalar gönderiyor.