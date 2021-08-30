iPhone 13’ün tanıtım ve satış tarihi belli oldu! iPhone 13’ün fiyatı ne kadar olacak?

Apple resmi olarak iPhone 13 tanıtımı için herhangi bir tarih açıklamadı. Daha önce ortaya çıkan söylentilerde tanıtım etkinliğinin eylül ayının üçüncü haftası olabileceği söyleniyordu. Fakat Çinli Mydrivers sitesinin raporuna göre Apple, iPhone 13 ailesini 14 Eylül'de tanıtacak.

Kaynak bununla birlikte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in 24 Eylül'de satışa çıkacağını belirtiyor. Raporda, Apple'ın satışları geçtiğimiz sene gibi yapmayacağı ve tüm modellerin aynı anda çıkacağı vurgulanmış.

Eğer bu rapor doğruysa, Apple yakın zamanda tanıtım tarihini resmi olarak açıklayabilir. iPhone 13 ailesiyle birlikte Apple Watch Series 7'nin de tanıtılması bekleniyor.