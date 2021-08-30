iPhone 13’ün tanıtım ve satış tarihi belli oldu! iPhone 13’ün fiyatı ne kadar olacak?

Apple resmi olarak iPhone 13 tanıtımı için herhangi bir tarih açıklamadı. Daha önce ortaya çıkan söylentilerde tanıtım etkinliğinin eylül ayının üçüncü haftası olabileceği söyleniyordu. Fakat Çinli Mydrivers sitesinin raporuna göre Apple, iPhone 13 ailesini 14 Eylül'de tanıtacak.
Kaynak bununla birlikte iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in 24 Eylül'de satışa çıkacağını belirtiyor. Raporda, Apple'ın satışları geçtiğimiz sene gibi yapmayacağı ve tüm modellerin aynı anda çıkacağı vurgulanmış.
Eğer bu rapor doğruysa, Apple yakın zamanda tanıtım tarihini resmi olarak açıklayabilir. iPhone 13 ailesiyle birlikte Apple Watch Series 7'nin de tanıtılması bekleniyor.
IPHONE 13 SERİSİNİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Yeni iPhone'ların fiyatları hakkında daha önce fiyat listesi sızdırılmıştı. İşte iPhone 13 serisinin fiyat bilgileri...
IPHONE 13 FİYAT LİSTESİ
iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar
iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar
iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar
iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 800 dolar
iPhone 13 128 GB = 850 dolar
iPhone 13 256 GB = 950 dolar
iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.
iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar
iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar
iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar
iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar
iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar
iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar