Twitter’dan sonra sıra LinkedIn’e geldi! Fişi çekmeye hazırlanıyor

Snapchat ile sunulan hikayeler özelliği kullanıcılar tarafından sevilmiş ve kısa süre içinde ünlenmişti. Bu özellik Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, TikTok gibi birçok platforma uyarlanmıştı. Hatırlarsanız Twitter da hikayeleri, Fleets adıyla geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma açmış, fakat istenilen etkileşimin olmaması sebebiyle Ağustos başında kaldırmıştı. Sıra LinkedIn'e geldi.
LinkedIn'in üst düzey yöneticilerinden biri olan Liz Li, hikayelerin Eylül sonunda kaldırılacağını belirtti. Li, 30 Eylül 2021'den itibaren mevcut hikayelerin artık olmayacağını ve gerçekleştirdikleri analizler sonucunda kalıcı paylaşımların hikayelere göre daha çok ilgi gördüğünü belirlediklerini söyledi.
LinkedIn aylarca süren testler sonunda 2020 Eylül ayında hikayeleri kullanıma sunmuştu. Uzmanlar da LinkedIn kullanıcılarının hikayeleri beklenenden daha az kullandığını belirtiyor.
Diğer yandan LinkedIn, Clubhouse benzeri kendi sesli chat odaları özelliği üstünde çalışıyor. Clubhouse uygulaması pandemi döneminde oldukça ilgi görmüştü ve Twitter da bir süre önce kendi sesli chat odası özelliğini sunmuştu. LinkedIn'in farklı özellikler üstünde çalıştığını ve önümüzdeki haftalarda yeni özellikleri kullanıma açmayı planladığını da belirtelim.