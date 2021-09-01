Twitter’dan sonra sıra LinkedIn’e geldi! Fişi çekmeye hazırlanıyor

Diğer yandan LinkedIn, Clubhouse benzeri kendi sesli chat odaları özelliği üstünde çalışıyor. Clubhouse uygulaması pandemi döneminde oldukça ilgi görmüştü ve Twitter da bir süre önce kendi sesli chat odası özelliğini sunmuştu. LinkedIn'in farklı özellikler üstünde çalıştığını ve önümüzdeki haftalarda yeni özellikleri kullanıma açmayı planladığını da belirtelim.