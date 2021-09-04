Apple eleştiriler karşısında geri adım attı! Duyurduğu planını askıya aldı

Bu aralar teknoloji devleri için işler istedikleri gibi iyi gitmiyor. Apple ve Google, geliştiricilerden aldıkları komisyonla ilgili olarak Güney Kore'den bir darbe yedi. Aynı konu Hindistan'da da ele alınmış durumda. Ayrıca Amerika'da bir grup senatör, Apple ve Google'ın geliştiricilerden aldıkları komisyonla ilgili olarak yasa tasarısı sundu. Apple'ın Epic Games'le olan davası, şirketlerin kendi uygulama içi ödeme sisteminin zorunlu kullanmayı ve kesilen komisyonlarla ilgili atılan adımları etkiledi.