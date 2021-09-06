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Giriş Tarihi: 6.9.2021 12:01

WhatsApp'ın iOS sürümü değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı

WhatsApp’ın iOS sürümü değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı

WhatsApp'ta yenilikler hız kesmeden devam ediyor. Son dönemlerde popüler mesajlaşma uygulamasına eklenmesi planlanan yeni özelliklerle ilgili detaylar daha da belirginleşmiş durumda. WhatsApp'ın yeni özelliklerini raporlayan WA Beta Info sitesi, şirketin iOS cihazlar için yeni tasarıma ve renge sahip sohbet balonları üstünde çalıştığını ortaya koydu.

WA Beta Info sitesine göre yeniden tasarlanan sohbet balonları daha yuvarlak ve yeni bir yeşil renge sahip. Ayrıca normal ve karanlık modlar arasında da biraz kontrast farkı var.

Yeni sohbet balonlarının daha büyük ve biraz daha modern göründüğünü fark etmek de mümkün. Bu yenilikler, WhatsApp'ın uygulamaya getirdiği dokunuşları bir parçası. Söz konusu yeniliklerin kullanımı ne kadar etkileyeceğini görmek için de güncellemenin yayınlanmasını beklememiz gerekiyor. Ekran görüntüsünde solda eski tasarım ve renkler, sağda yeni tasarım ve yeni renkler bulunuyor.

Diğer yandan WhatsApp, gelen mesajlara emoji ile tepki verme özelliği üstünde de çalışıyor. Zaten emojili tepki daha önce raporlanmıştı. WA Beta Info'ya göre tepki için herhangi bir emoji seçilebilecek,

Dün, tepkilerin WhatsApp'ta nasıl çalışacağına dair ilk bakışı gösterdik. Bu özellik de geliştirme aşamasında ve tüm kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Bir mesaja kimin tepki verdiğini herkes görebilecek.

WA Beta Info, yeniden tasarlanan sohbet balonlarının ve emoji ile tepki vermenin halen geliştirme aşamasında olduğunu, söz konusu yeni özelliklerin yakın zamanda çıkmayacağını belirtti.

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WhatsApp'ın iOS sürümü değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı
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