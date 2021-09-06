WhatsApp’ın iOS sürümü değişiyor! Yeni tasarım ortaya çıktı

WA Beta Info sitesine göre yeniden tasarlanan sohbet balonları daha yuvarlak ve yeni bir yeşil renge sahip. Ayrıca normal ve karanlık modlar arasında da biraz kontrast farkı var.

Yeni sohbet balonlarının daha büyük ve biraz daha modern göründüğünü fark etmek de mümkün. Bu yenilikler, WhatsApp'ın uygulamaya getirdiği dokunuşları bir parçası. Söz konusu yeniliklerin kullanımı ne kadar etkileyeceğini görmek için de güncellemenin yayınlanmasını beklememiz gerekiyor. Ekran görüntüsünde solda eski tasarım ve renkler, sağda yeni tasarım ve yeni renkler bulunuyor.