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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:49

iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu! Apple resmen açıkladı

iPhone 13’ün tanıtım tarihi belli oldu! Apple resmen açıkladı

iPhone 13 ne zaman tanıtılacak? iPhone 13'ün tanıtım tarihi nedir? Apple, iPhone 13 için açıklama yaptı mı? Bunlar gibi benzer soruların yanıtı artık belli oldu. Apple, iPhone 13'ün tanıtım tarihini resmen açıkladı. Daha önce dedikodularda geçen tarih de kesinleşti. Lafı daha fazla uzatmadan detaylara birlikte bakalım.

Son günlerde uygulama içi ödeme sistemi ve çalışanlarının şikayetleriyle gündeme gelen Apple, sonunda iPhone 13 ailesi için beklenen tanıtım tarihini duyurdu. Cupertino merkezli şirket, 14 Eylül Salı günü beklenen etkinliği yapacağını açıkladı. iPhone 13'ün lansmanı, Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek.

IPHONE 13 TANITIMINDA NELER OLABİLİR?

Apple genel olarak iPhone tanıtımlarını eylül ayında yapıyordu. Fakat geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle tanıtımı daha geç bir tarihte yaptı. Şirket, 14 Eylül'deki iPhone 13 etkinliğiyle birlikte geleneksel takvimine geri dönmüş oldu.

14 Eylül'de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max açıklanacak. Yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7'yi görebiliriz. Fakat Apple'la ilgili sağlam bağlantıları olan Mark Gurman, şirketin yeni akıllı saati tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı tanıtmayabileceğini veya tanıtsa da sınırlı sayıyla satışa çıkarabileceğini ileri sürdü.

IPHONE 13 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 13'ün ne zaman satılacağını 14 Eylül'deki lansmanda öğreneceğiz. Fakat daha önce tanıtım tarihi bilen isimsiz kaynak, iPhone 13 serisinin 24 Eylül'de satış çıkacağını belirtiyor.

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iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu! Apple resmen açıkladı
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