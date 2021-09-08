iPhone 13’ün tanıtım tarihi belli oldu! Apple resmen açıkladı

Son günlerde uygulama içi ödeme sistemi ve çalışanlarının şikayetleriyle gündeme gelen Apple, sonunda iPhone 13 ailesi için beklenen tanıtım tarihini duyurdu. Cupertino merkezli şirket, 14 Eylül Salı günü beklenen etkinliği yapacağını açıkladı. iPhone 13'ün lansmanı, Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek.
IPHONE 13 TANITIMINDA NELER OLABİLİR?
Apple genel olarak iPhone tanıtımlarını eylül ayında yapıyordu. Fakat geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle tanıtımı daha geç bir tarihte yaptı. Şirket, 14 Eylül'deki iPhone 13 etkinliğiyle birlikte geleneksel takvimine geri dönmüş oldu.
14 Eylül'de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max açıklanacak. Yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7'yi görebiliriz. Fakat Apple'la ilgili sağlam bağlantıları olan Mark Gurman, şirketin yeni akıllı saati tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı tanıtmayabileceğini veya tanıtsa da sınırlı sayıyla satışa çıkarabileceğini ileri sürdü.