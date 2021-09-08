iPhone 13’ün tanıtım tarihi belli oldu! Apple resmen açıkladı

14 Eylül'de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max açıklanacak. Yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7'yi görebiliriz. Fakat Apple'la ilgili sağlam bağlantıları olan Mark Gurman, şirketin yeni akıllı saati tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı tanıtmayabileceğini veya tanıtsa da sınırlı sayıyla satışa çıkarabileceğini ileri sürdü.