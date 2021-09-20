Google’dan milyarca Android cihazı etkileyecek karar! Peki Google ne yapacak? İşte detaylar...

Google'ın özellikle son aylarda aldığı kararlar ve yaptığı geliştirmeler, gizlilik ve güvenliğe yönelik stratejinin bir parçası. Mountain View merkezli şirket, temmuz sonunda yaptığı açıklamada, 27 Eylül 2021'den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda, Google hesaplarına giriş yapılamayacağını belirtmişti.

Google ayrıca bu sene başlarında, Play Store'da uygulama listesine, toplanan veri türlerini ve bunların nasıl kullanıldığını belirten etiketler olacağını söylemişti. Ayrıca haziran ayında da Android ayarlarında reklam kişiselleştirme devre dışı bırakılmış ve kullanıcıların reklam kimlikleri de kaldırılmıştı.