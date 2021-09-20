Google’dan milyarca Android cihazı etkileyecek karar! Peki Google ne yapacak? İşte detaylar...

Google geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Android 6 ve sonraki sürümlere sahip cihazlara, aylardır kullanılmayan uygulamalara verilen izinleri sıfırlayan bir özelliği ekleyeceğini duyurdu.
Söz konusu bu güncellemenin aralık ayında yayınlanması bekleniyor. Böylece Android 11'de yer alan özellik, Android 6.0 (API seviyesi 23) veya daha üstünü çalıştıran cihazlara eklenmiş olacak. Google'ın Android 6.0 Marshmallow'u 5 Ekim 2015'te resmi olarak kullanıma sunduğunu belirtelim.
Söz konusu özellik uzun zaman boyunca kullanılmayan bir uygulamanın, depolama veya kamera gibi hassas özelliklere erişim izinlerini otomatik olarak sıfırlayarak, kullanıcı gizliliğini iyileştirmeye yardımcı oluyor.
İzinleri sıfırlama özelliği, Android 11 (API seviyesi 30) veya sonraki sürümlerde otomatik olarak aktif oluyor. Fakat API seviyesi 23 ile 29 olan Android cihazlarda sıfırlama özelliğini manuel olarak aktif hale getirmek gerekiyor. Google, süreci 2022'nin ilk çeyreğine kadar bitirmeyi planlıyor. Yani bu tarihe kadar Android 6 ve üstü sürümleri kullanan cihazların hepsi sıfırlama özelliğine kavuşacak.
Google'ın özellikle son aylarda aldığı kararlar ve yaptığı geliştirmeler, gizlilik ve güvenliğe yönelik stratejinin bir parçası. Mountain View merkezli şirket, temmuz sonunda yaptığı açıklamada, 27 Eylül 2021'den itibaren Android 2.3.7 ve daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda, Google hesaplarına giriş yapılamayacağını belirtmişti.
Google ayrıca bu sene başlarında, Play Store'da uygulama listesine, toplanan veri türlerini ve bunların nasıl kullanıldığını belirten etiketler olacağını söylemişti. Ayrıca haziran ayında da Android ayarlarında reklam kişiselleştirme devre dışı bırakılmış ve kullanıcıların reklam kimlikleri de kaldırılmıştı.