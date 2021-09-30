Jeff Bezos’un ismini kullanmak yasak!

Son zamanlarda oyuncuların ilgisini çeken New World'de yeni bir özellik ortaya çıktı. 28 Eylül 2021'de piyasaya sürülen oyunun çıkışı, ilk açıklanan çıkış tarihi olan Mayıs 2020'den beri bekleniyordu. Açık dünya MMORPG deneyimi sunmayı amaçlayan oyunda Aeternum adasında daha önce benzere görülmemiş bir maceraya atılmak mümkün. Amazon Games'in iddialı yapımı, komik bir haberle gündeme gelmeyi başardı.
Oyunda, Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'un ismini kullanmak mümkün değil! Farklı isimler deneyen kullanıcılar, Jeff Bezos ismini ve bu ismin çeşitli varyasyonlarını kullanmanın mümkün olmadığını fark etmiş. Jeff Bezos, Johnny Bezos, Jeff Bezoos, Jeff Bezoz, Jeff B.zos ve hatta Elon Musk bile oyunda seçilemeyen isimler arasında yer alıyor. (Haberler)