Skandalların ortasındaki Activision Blizzard, 18 milyon dolar ödeyecek

Activision Blizzard'ta fırtınalar kopuyor. Son zamanlarda cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamalarıyla konuşulan şirket, Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı tarafından açılan davayla karşı karşıya kalmıştı. Ancak ünlü oyun şirketi, ABD Eşit İstihdam ve Fırsat Komisyonu tarafından da mahkemeye verildi.

Geçtiğimiz günlerde harekete geçen ABD Eşit İstihdam ve Fırsat Komisyonu, üç yıllık bir soruşturmanın ardından oyun devine dava açtı. The Wall Street Journal'ın haberine göre komisyon, şirketle ilk olarak 15 Haziran tarihinde iletişime geçti ve ikili o günden beri, yani yaklaşık üç aydır iletişim halinde.

Davanın kamuoyuna duyurulmasından sonra harekete geçen Activision Blizzard internet sitesi üzerinden paylaştığı bir yazı ile komisyonla uzlaşmaya vardığını açıkladı. İkili arasında yapılan anlaşmaya göre 18 milyon dolarlık bir fon oluşturulacak. Mağdurların haklarını ödemek ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla kullanılacak olan fondan artan para da hayır kurumları için harcanacak. Ayrıca paranın bir kısmı, yazılım araçları ve eğitim programları gibi teknoloji sektöründeki iş yeri politikalarını iyileştirecek olan girişimler için kullanılacak.

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick yaptığı açıklamada, "Şirketimizin hiçbir yerinde ayrımcılığa, tacize ve eşitsiz muameleye yer yoktur. Deneyimlerini ve yaşadıklarını cesurca bizlerle paylaşan çalışanlara minnettarım. Uygunsuz hoş olmayan davranışlara maruz kalan çalışanlar için üzgünüm. Activision Blizzard'ı dünyanın en saygın iş yerlerinden biri yapmaya olan kararlılığım aynı şekilde devam etmektedir" dedi.

Activision Blizzard her ne kadar bu davadan paçayı kurtarmış olsa da, sadece geçen yıl 8.1 milyar dolarlık gelir elde etti. Son zamanlarda şirketin bu tür davalarla yüz yüze kalması, taciz, ayrımcılık ve insan kayırma haberlerinin artması da oyun devinin önünde daha uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirket, gelen her haberle beraber oyun sektöründe saygınlığını da yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

Sponsorların şirkete verdiği desteği sonlandırması, diğer oyun şirketlerinden gelen tepkiler ve istifa eden başkanlar, Activision Blizzard'ın oturduğu dev tahtın yavaş yavaş çatırmaya başladığını işaret ediyor olabilir. (Haberler.com)