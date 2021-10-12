Samsung Galaxy S22’nin bir özelliği ortaya çıktı

Samsung Galaxy S22'nin Çin modelleri 3C sertifikasyon testini geçti. Paylaşılan listelerde cihazların 25 W hızlı şarj desteğine sahip olduğu görülüyor. Hızlı şarj konusunda dedikodular ikiye ayrılmıştı. Bazı kaynaklar S22'de 45 W hızlı şarjın olacağını belirtirken, başka bir kaynak 25 W desteğinin olacağını ileri sürmüştü.
SM-S9010, SM-S9060 ve SM-S9080 model numaraları sırasıyla Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra demek oluyor. Model numaralarının sonunda yer alan sıfır rakamı da, telefonların Çin varyantı olduğu anlamına geliyor.
Üç telefon da, 2019 Ağustos ayında piyasaya sürülen Note 10'la birlikte Samsung'un seri üretimdeki demirbaş parçalarından biri olan Samsung EP-TA800 25 W adaptörünü kullanacak.