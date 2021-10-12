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Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:58 Son Güncelleme: 12.10.2021 15:06

Samsung Galaxy S22'nin bir özelliği ortaya çıktı

Samsung Galaxy S22’nin bir özelliği ortaya çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S22 hakkında şimdiye kadar birçok iddia gündeme geldi. İsimsiz sanayi kaynakları tarafından S22'nin S21'le aynı şarj desteğine sahip olacağı ileri sürülmüştü. Şimdi bu iddia ortaya çıkan sertifikasyon ile onaylandı. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S22'nin Çin modelleri 3C sertifikasyon testini geçti. Paylaşılan listelerde cihazların 25 W hızlı şarj desteğine sahip olduğu görülüyor. Hızlı şarj konusunda dedikodular ikiye ayrılmıştı. Bazı kaynaklar S22'de 45 W hızlı şarjın olacağını belirtirken, başka bir kaynak 25 W desteğinin olacağını ileri sürmüştü.

SM-S9010, SM-S9060 ve SM-S9080 model numaraları sırasıyla Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra demek oluyor. Model numaralarının sonunda yer alan sıfır rakamı da, telefonların Çin varyantı olduğu anlamına geliyor.

Üç telefon da, 2019 Ağustos ayında piyasaya sürülen Note 10'la birlikte Samsung'un seri üretimdeki demirbaş parçalarından biri olan Samsung EP-TA800 25 W adaptörünü kullanacak.

Bazı piyasa eleştirmenleri konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, Samsung'un 25 W hızlı şarjı bir sonraki nesilde kullanmaması gerektiğini, yoksa 25 W'tan çok daha hızlı şarj teknolojileri sunan rakiplerinin gerisinde kalabileceğini belirtti.

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Samsung Galaxy S22'nin bir özelliği ortaya çıktı
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