Samsung Galaxy S22’nin bir özelliği ortaya çıktı

Bazı piyasa eleştirmenleri konuyla ilgili olarak yaptığı yorumda, Samsung'un 25 W hızlı şarjı bir sonraki nesilde kullanmaması gerektiğini, yoksa 25 W'tan çok daha hızlı şarj teknolojileri sunan rakiplerinin gerisinde kalabileceğini belirtti.