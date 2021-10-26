Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknoloji Haberleri Samsung'un hızına Flash bile yetişemiyor! Google'dan önce yayınladı
Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:50

Samsung'un hızına Flash bile yetişemiyor! Google'dan önce yayınladı

Samsung’un hızına Flash bile yetişemiyor! Google’dan önce yayınladı

Samsung bir süreden beridir, Google'dan bile önce güvenlik güncellemelerini yayınlıyor. Güney Koreli üretici yine böyle bir işe imza attı ve kasım ayının güvenlik güncellemesini yayınladı.

Samsung, normalde 1 Kasım'da çıkması beklenen Android kasım ayı güvenlik güncellemesini, Almanya'daki Galaxy S21 Ultra kullanıcıları için yayınladı. Teknoloji devi böylece yeni bir rekor kırmış oldu ve güvenlik güncellemesini neredeyse 1 hafta daha erken paylaşmış oldu.

Android kasım ayı güvenlik güncellemesinin birkaç gün içinde daha fazla ülkede çıkması bekleniyor.

Güncellemenin boyutu 222 MB ve güncelleme yüklendikten sonra yazılım sürümü G998BXXS3AUJ7 oluyor.

Güvenlik yamasının içeriğine bakacak olursak, genel olarak güvenlik iyileştirmelerinden ve hata düzeltmelerinden bahsediyor. Bunun dışında başka bir detay yer almıyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra test ve özellikleri... | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsung'un hızına Flash bile yetişemiyor! Google'dan önce yayınladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA