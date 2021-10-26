Samsung’un hızına Flash bile yetişemiyor! Google’dan önce yayınladı

Samsung, normalde 1 Kasım'da çıkması beklenen Android kasım ayı güvenlik güncellemesini, Almanya'daki Galaxy S21 Ultra kullanıcıları için yayınladı. Teknoloji devi böylece yeni bir rekor kırmış oldu ve güvenlik güncellemesini neredeyse 1 hafta daha erken paylaşmış oldu.

Android kasım ayı güvenlik güncellemesinin birkaç gün içinde daha fazla ülkede çıkması bekleniyor.

Güncellemenin boyutu 222 MB ve güncelleme yüklendikten sonra yazılım sürümü G998BXXS3AUJ7 oluyor.



Güvenlik yamasının içeriğine bakacak olursak, genel olarak güvenlik iyileştirmelerinden ve hata düzeltmelerinden bahsediyor. Bunun dışında başka bir detay yer almıyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra test ve özellikleri... | Video