Google açıkladı! WhatsApp geçmişi iPhone’dan herhangi bir Android telefona aktarılabilir

Google, WhatsApp geçmişinin iPhone'dan Android 12 yüklü herhangi bir telefona aktarılabileceğini belirtti. Teknoloji devi bu özelliğin şimdilik Pixel telefonlarda olduğunu, ancak diğer cihazların Android 12'ye yükseltilmesiyle birlikte söz konusu özelliğe kavuşacağını söyledi.
WhatsApp verilerinin ve geçmişinin iPhone'dan Pixel cihaza aktarılması ise oldukça kolay. Tek ihtiyaç, USB-C - Lightning kablosu. Mesela Pixel 6'dan örnek verelim. Pixel 6'yı kabloyla iPhone'a bağladıktan sonra, ilk kurulumda WhatsApp'taki konuşmalar, medya dosyaları iPhone'dan Pixel 6 telefona aktarılabiliyor.
Veriler telefonlar arasında güvenli şekilde transfer ediliyor. Google, güvenlik için WhatsApp ile birlikte çalıştıklarını ve hiç kimsenin bilgilere, dosyalara erişemeyeceğini söyledi.