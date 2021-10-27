Google açıkladı! WhatsApp geçmişi iPhone’dan herhangi bir Android telefona aktarılabilir

Google, WhatsApp geçmişinin iPhone'dan Android 12 yüklü herhangi bir telefona aktarılabileceğini belirtti. Teknoloji devi bu özelliğin şimdilik Pixel telefonlarda olduğunu, ancak diğer cihazların Android 12'ye yükseltilmesiyle birlikte söz konusu özelliğe kavuşacağını söyledi.