Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Teknoloji Haberleri Google açıkladı! WhatsApp geçmişi iPhone'dan herhangi bir Android telefona aktarılabilir
Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:44

Google açıkladı! WhatsApp geçmişi iPhone'dan herhangi bir Android telefona aktarılabilir

Google açıkladı! WhatsApp geçmişi iPhone’dan herhangi bir Android telefona aktarılabilir

iPhone'dan herhangi bir Android cihaza geçiş yapan bazı kullanıcılar, WhatsApp geçmişinin cihazlar arasında aktarılmamasından dolayı şikayet ediyordu. Kısa süre önce Samsung bu duruma bir çözüm getirdi, ancak Google'ın açıkmasına göre WhatsApp verilerinin aktarılması sadece Samsung'la sınırlı kalmayacak.

Google, WhatsApp geçmişinin iPhone'dan Android 12 yüklü herhangi bir telefona aktarılabileceğini belirtti. Teknoloji devi bu özelliğin şimdilik Pixel telefonlarda olduğunu, ancak diğer cihazların Android 12'ye yükseltilmesiyle birlikte söz konusu özelliğe kavuşacağını söyledi.

WhatsApp verilerinin ve geçmişinin iPhone'dan Pixel cihaza aktarılması ise oldukça kolay. Tek ihtiyaç, USB-C - Lightning kablosu. Mesela Pixel 6'dan örnek verelim. Pixel 6'yı kabloyla iPhone'a bağladıktan sonra, ilk kurulumda WhatsApp'taki konuşmalar, medya dosyaları iPhone'dan Pixel 6 telefona aktarılabiliyor.

Veriler telefonlar arasında güvenli şekilde transfer ediliyor. Google, güvenlik için WhatsApp ile birlikte çalıştıklarını ve hiç kimsenin bilgilere, dosyalara erişemeyeceğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Google açıkladı! WhatsApp geçmişi iPhone'dan herhangi bir Android telefona aktarılabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA