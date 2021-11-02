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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:59

WhatsApp'ta aylar önce attığınız mesajı herkesten silebileceksiniz! Android beta sürümünde ortaya çıktı

WhatsApp’ta aylar önce attığınız mesajı herkesten silebileceksiniz! Android beta sürümünde ortaya çıktı

WhatsApp, Android beta sürümünü güncelledi ve planladığı yenilik ortaya çıktı. Aslında popüler uygulamada uzun zamandır olan mesaj silme özelliğinin kapsamı genişletiliyor. Görünüşe göre haftalar, aylar öncesinde gönderilen mesajlar silinebilecek. İşte detaylar...

WhatsApp, 4 yıl önce mesajları herkesten silme özelliğini herkese sundu. Bu özelliğin belirli bir sınırı var. En başta mesaj gönderildikten 7 dakika içinde silinebiliyordu. Daha sonra WhatsApp bu sınırı 4096 saniyeye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkardı. Şimdi bu sınır daha da genişleyebilir. En azından WhatsApp Android beta sürümünde böyle olacağına dair bir değişiklik var.

WA Beta Info sitesinin raporuna göre mesajı herkesten sil seçeneği tanımsız bir süreye sahip olabilir. Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere WhatsApp Android beta sürümünde, 23 Ağustos 2021 tarihine ait mesajın herkesten silinebiliyor. Üç ay önce gönderilen mesaj için herkesten sil seçeneğinin çıkması, WhatsApp'ın sınırlamayı daha da genişletmeyi planladığını ortaya koyuyor.

Şu an bu değişiklik sadece beta kullanıcıları için geçerli ve geliştirme aşamasında. Son kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı belirsiz. Bazen WhatsApp geliştirmekte olduğu özellikleri hiç yayınlamadan iptal de edebiliyor.

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WhatsApp'ta aylar önce attığınız mesajı herkesten silebileceksiniz! Android beta sürümünde ortaya çıktı
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