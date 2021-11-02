WhatsApp’ta aylar önce attığınız mesajı herkesten silebileceksiniz! Android beta sürümünde ortaya çıktı

WhatsApp, 4 yıl önce mesajları herkesten silme özelliğini herkese sundu. Bu özelliğin belirli bir sınırı var. En başta mesaj gönderildikten 7 dakika içinde silinebiliyordu. Daha sonra WhatsApp bu sınırı 4096 saniyeye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkardı. Şimdi bu sınır daha da genişleyebilir. En azından WhatsApp Android beta sürümünde böyle olacağına dair bir değişiklik var.