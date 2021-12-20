12 gün sonra uzaydan döndü! Başarılı şekilde indi

PLANLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yolculuğundan önce uzayda yapmayı planladığı şeyleri açıklayan Maezawa, bir çocuğun isteği üzerine Dünya'ya ISS'den hava getirmeyi planladığını söylemişti. Yörüngede kağıttan uçaklar uçurmak, astronotlara yardım etmeye çalışmak, havaya sabun köpüğü üflemek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak gibi hedefleri bulunan Maezawa, ayrıca uzayda spor yapmayı deneyeceğini de duyurmuştu. Maezawa, yolculuğu süresince ISS'de edindiği deneyimlerinin her anını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.