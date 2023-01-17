Ege’nin en büyüğü olacak, İzmir teknoloji üssü olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında İzmir'de Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından bölgenin teknoloji üssü olmasına olanak tanıyan imar planları hazırlandı. Ankara'dan Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile ilgili sevindiren haber geldi. Urla'da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde yapılacak dev projenin alanının genişletilmesine karar verildi. Bununla ilgili yeni bir plan yapıldı. Hazırlanan 5 bin ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve bin ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.

PLANLAMA ALANI 12 HEKTAR

Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi sınırları içinde, İzmir – Çeşme Yolu üzerinde yer alan ve Haziran 2022'de İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Güney Yerleşkesi Ek Alanı' olarak ilan edilen bölgede planlama alanının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 12 hektar olarak belirlendi. Türkiye'nin teknoloji, inovasyon ve girişimcilik üssü olma yolunda hızla ilerleyen bölgeye olan talepleri Teknopark İzmir'in karşılayamaması nedeni ile ek bölgeye ihtiyaç duyuldu öğrenildi. Projenin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye'nin dördüncü, Ege Bölgesi'nin ise ilk teknoloji geliştirme bölgesi Urla'da hizmete girmiş olacak.