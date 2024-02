Güç sendeyse oyunun kontrolü de sende! Excalıbur’un yeni reklam filmi yayında

Excalibur'un gerçek hayat ve oyun dünyasını birleştiren yeni reklam filmi yayınlandı. Excalibur avatarıyla ilk kez karşılaşılan reklam filminde, avatarın gözünden gamer'ın hikayesini izliyoruz. Bir gamer için oyun dünyası gündelik hayatından kaçtığı bir yer değil, yaşadığı diğer dünyadır ve bir gamer'ın oyundaki avatarıyla ilişkisi bambaşkadır. Bu içgörüyle ilerlenen hikayede, gerçek dünya ile oyun dünyasının birbirine geçtiği ve oyuna başlamak için gamer'ı sabırsızlıkla bekleyen avatarı keyifle izliyoruz.

"Gündelik yaşamımızda oyundaki avatarımızı özlüyoruz. Peki, avatarımız da bizi özleseydi neler olurdu?" fikrinden ilham alınarak tasarlanan reklam filminde, birbirine geçmiş gündelik hayat ve gamer hayatı işleniyor.

Oyunda gerçek gücü arayanların tercihi Excalibur, yeni reklam filminde "Güç Sendeyse Oyunun Kontrolü de Sende!" söylemiyle gücün hakimiyete dönüşmesini konu alıyor. Kreatif fikrin Gliese'ten çıktığı Hacıyatmaz Film imzasını taşıyan reklam filminde yönetmen koltuğunu alan Çağın Dizdar, "Senaryoyu okuduğum anda sinemasına kapıldım. Hikayede avatarın gözünden gamer'ı görmek beni çok heyecanlandırdı. Peki avatarımız biz oyunda değilken ne yapıyor? Ya o da bizim onu yönettiğimiz gibi bizi yönetse ne olur? Bu soruların cevabını canlandırmak çok keyifli bir yolculuktu." ifadelerinde bulundu.

Reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=SYe1peTnGDk

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 4 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi