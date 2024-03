22 projenin açılışı gerçekleştirildi

Projenin açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, şunları söyledi: "Biz, içinde bulunduğumuz bu merkeze Sanayi Kampüsü diyoruz. Çünkü burası Bakanlığımızın sayesinde bölge sanayicisi için tam bir eğitim kampüsü oldu. Bu merkezimiz her geçen gün daha da gelişerek sanayicimize daha etkin ve kaliteli hizmet sunuyor. Bu kampüs bünyesinde sanayicimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde; Adana Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Yenilik Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi, Mesleki Eğitim ve Belgelendirme Merkezi, Su Verimliliği Merkezini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Her biri iş dünyamıza büyük katkılar sağlayan ve geleceğe yönelik önemli adımlar atmamıza vesile olacak merkezlerdir. Hayata geçirdiğimiz bu merkez ile inşallah her yıl bölge sanayisine 500 milyon TL'ye yakın bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış Bakan Kacır'a hediye takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesini müteakip Sanayi Kampüsündeki merkezleri ziyaret eden Kacır, personelden bilgi aldı. Sanayi Kampüsü önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.