GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 13 KASIM 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları 13 Kasım 2025 Perşembe sabahına yüksek bir seyirle başladı. Özellikle en çok merak edilen yatırım araçları olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, güncel ekonomik verilerin, faiz kararlarının ve döviz kurunun etkisiyle anlık değişimler gösteriyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı alış-satış rakamları:
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:33