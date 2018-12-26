TUBİTAK ödüllerini kazanan Doç. Dr. Hasan Şahin kimdir?

Doç Dr. Hasan Şahin bilim ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Doç Dr. Hasan Şahin kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.
"Nano-ölçek malzemelerin özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirdiği hesaplama temellikonulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizik
Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Teori, Hesaplamalı Fizik
Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü
Doç. Dr. Hasan Şahin