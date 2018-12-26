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TUBİTAK ödüllerini kazanan Doç. Dr. Hasan Şahin kimdir?
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Doç Dr. Hasan Şahin bilim ödülünü kazanan isimler arasında yer aldı. Doç Dr. Hasan Şahin kimdir? TÜBİTAK 2018 yılı "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" kazananları açıklandı. 3 Bilim Ödülü, 3 Özel Ödül ve 12 teşvik ödülü olmak üzere verilen 18 ödülün 10'unu TÜBA üyeleri kazandı.

"Nano-ölçek malzemelerin özelliklerinin anlaşılması için gerçekleştirdiği hesaplama temellikonulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
Anabilim Dalı: Fizik
Araştırma Alanları: Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi, Teori, Hesaplamalı Fizik
Görev Yeri: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik Bölümü

Doç. Dr. Hasan Şahin

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