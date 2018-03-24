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İralı ler 'da ilk ile sezonu açtı

'nın Kemer ilçesine tatil için gelen İranlı ler, sezonun ilk ile çılgınca eğlendiler. Antalya'da sezonu açan ağırlıklı olarak İranlı, Rus ve Avrupalı turistler, Kemer'deki otelin yaptığı ilk köpük partisini kaçırmadılar.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 15:01
İralı turistler Antalya'da ilk köpük partisi ile sezonu açtı

Kemer merkezdeki bir otelin sahil kısmında ler için sezonun ilk yapıldı. Köpük partisine ağırlıklı olarak lerkatılırken, Avrupalı ve Rus müşteriler de sezonun bu ilk organizasyonunu kaçırmadı.

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İralı turistler Antalya'da ilk köpük partisi ile sezonu açtı
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