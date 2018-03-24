İralı turistler Antalya'da ilk köpük partisi ile sezonu açtı

Antalya'nın Kemer ilçesine tatil için gelen İranlı turistler, sezonun ilk köpük partisi ile çılgınca eğlendiler. Antalya'da sezonu açan ağırlıklı olarak İranlı, Rus ve Avrupalı turistler, Kemer'deki otelin yaptığı ilk köpük partisini kaçırmadılar.
Giriş Tarihi: 24.3.2018 14:52Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 15:01
Kemer merkezdeki bir otelin sahil kısmında turistler için sezonun ilk köpük partisi yapıldı. Köpük partisine ağırlıklı olarak İranlı turistlerkatılırken, Avrupalı ve Rus müşteriler de sezonun bu ilk organizasyonunu kaçırmadı.