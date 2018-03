Beyaz şehirde dört gün

BUGÜN NELER OLDU

Bahar tüm güzelliğiyle kapımızdayken küçük bir tatille kışın tembelliğinden kurtulmaya ne dersiniz? En azından ben bu fikre geçen haftasonu "Evet" dedim. Dört gazeteci arkadaşımla geçtiğimiz hafta sonu Mama Shelter Belgrade'ın davetlisi olarak Sırbistan'ın başkentindeydik.Belgrad kısa bir tatil için her zaman güzel bir rota.Özellikle de Türkiye'den gidecekler için. Bunda vize derdinin olmaması, uçuş mesafesinin kısalığı ve Osmanlı izleri taşıyan kültürü çok etkili. Ve geçtiğimiz haftasonumuzu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçirdik.Vizesiz gidilebilen Sırbistan'ın bu güzel şehrine İstanbul 'un her iki havaalanından da uçuluyor. Uçuş süresi hava trafik durumuna göre bir saat 10 dakika ile 1.5 saat arasında değişiyor.İşin güzel tarafı Belgrad'da havaalanı şehir merkezine oldukça yakın. Yani taksiye binip, "Taksimetre ne yazacak?" diye düşünmeden otelinize ulaşabilirsiniz.Belgrad'a Sırpça'da Beograd yani beyaz şehir deniliyor. Şehir bu ismi çevresini kuşatan beyaz taşlardan yapılmış surlardan alıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'i bu şehirde yaşıyor. Şehre adım atar atmaz kendinizi çok tanıdık bir yerde hissediyorsunuz.İstanbul'un dört bir yanında nasıl deniz var Belgrad'da da nehir var.Kalemegdan isimli meydanın ortasında Fransa'nın I. Dünya Savaşı sırasında yaptığı yardımlardan ötürü 1930 yılında dikilmiş olan Fransa Şükran Anıtı bulunuyor.III. Ahmet döneminde sadrazamlık yapmış olan Mora Fatihi Damat Ali Paşa'nın türbesi kalede bulunuyor. Bu türbe Belgrad'da kalan son iki Osmanlı türbesinden biri. Diğeri ise kalenin aşağısında bulunan Şeyh Mustafa Türbesi. Kalenin içerisinde ayrıca Sokullu Mehmet Paşa'nın çeşmesini de görmek mümkün.Şehirde her nokta birbirine oldukça yakın. Şehir merkezindeki en önemli caddelerden biri Knez Mihailova... İstiklal Caddesi diyebileceğimiz Knez Mihailova Caddesi 2 kilometre boyunca uzanıyor.Cadde adını Sırbistan Prensi III. Mihailo'dan alıyor ve 1870'li yıllardan kalma pek çok etkileyici bina barındırıyor.Cadde boyunca yürüyüp farklı dönemlerden kalma birçok binayı inceleyebilirsiniz.Sonra mola vermek için her biri birbirinden güzel kafelerden birine girin derim. Belgrad'ın birçok yapısı, 19'uncu yüzyıl binaları ve Art Nouveau etkileri ile eski Yugoslavya izlerini taşıyor.Aslında bu binaları gezerken, tarihin dokusunu ve kokusunu yaşayarak geziyorsunuz.Tabii ki Belgrad demek biraz da gece hayatı demek...Belgrad Turizm Ofisi verilerine göre son iki yılda en çok turist Türkiye'den gelmiş. Bindiğiniz her takside, girdiğiniz her mekanda Türkçe ya da Türkiye'ye dair bir şeyler duymanız mümkün. Gezinizi keyifli hale getirmek için görmeniz gereken tarihi binaların yanı sıra, müzeleri ve eğlence mekanlarını da gezilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. Sırbistan'da doğan Nicola Tesla'nın, Belgrad'ın merkezine yakın olan Krunska Caddesi üzerinde bulunan müzesini görmenizi tavsiye edebilirim.Sırbistan'ın en güzel yanlarından biri damak tatlarının bize yakın olması. Her restoranda onların da yerel yemekleri olan kebap yani cevapi (cevapcici), sarma, musakkayı görüyorsunuz. Yerel yemekleri pljeskavica yani bizdeki köftenin (burger) büyük hali ve karajorjeva yani şinitzel de oldukça lezzetli.Şehirde eski geleneklere göre yemek yiyebileceğiniz birçok restoran bulunuyor;Tri Şeşira (Üç Şapka), Dva Jelena (İki Geyik), Dva Bela Goluba (İki Beyaz Kumru) ve Seşir Moj (Şapkam) bunlardan bazıları...Biz, Seşir Moj'da birbirinden güzel müzikler eşliğinde yemek yemeği tercih ettik. Sava nehri kenarında bulunan çoğu restoranda deniz ürünleri bulabilirsiniz.Belgrad'da her bütçeye uygun kalacak yer bulmak mümkün. Gençler için sayısız hostel var. Ayrıca özellikle son iki aydır şehirde neredeyse tüm lüks otel grupları kapılarını açmaya başladı. Hotel Moskva, Belgrad'daki en iyi otellerden birisi. Şehirde bu otelin yanı sıra Crowne Plaza Belgrad, Holiday Inn, Hyatt Regency Belgrade gibi iddialı otel gruplarının otelleri mevcut. Biz ise şehirde yaklaşık 10 gün önce kapılarını açan Mama Shelter'da kaldık. Şehrin en lüks bölgelerinden birinde olan otel Raijceva Shopping Center'ın yani bir AVM'nin içinde. Şehrin görülmeye değer tüm noktalarına yakın olan bu otelin lobisi bir kafe. Yani odanızdan çıkar çıkmaz kendinizi hareketli ve yaşayan bir alanda buluyorsunuz.Knez Mihailova Caddesi, alışveriş yapmak için en güzel yerlerin başında geliyor. Küçücük dükkanlar ve sevimli ara sokaklarıyla tam keşfetmelik bir bölge. Belgrad alışveriş fiyatları olarak da, diğer bir çok Avrupa şehrine göre daha ekonomik. Sokaklarda dolaşırken LC Waikiki, Tudors, Koton gibi Türk markalarını görünce şaşırmayın. Türkiye ve Türkiye'den gelen her şey Sırbistan'da çok ama çok popüler