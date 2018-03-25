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Beyaz şehirde dört gün Yaza girmeden önce kendinizi küçük bir tatille yenilemeye ne dersiniz. Sizi pratik ve keyifli bir rotaya; yerel dilde beyaz şehir anlamına gelen Belgrad’a davet ediyoruz