Küba'da ikinci bahar

Yıl 1994... O dönem Türkiye'ye 500 bin Alman turist getirip 15 otelin işletmeciliğini yapıyorduk. Şirketimizin Dış İlişkiler Temsilcisi Hüseyin Baraner tam bir Küba âşığıydı. Küba'yı anlata anlata biteremiyor, bizi de Küba'ya götürmek için büyük bir arzu duyuyordu. Kısa bir süre sonra, Küba'nın 2016'da yaşama veda eden efsanevi lideri Fidel Castro ve Küba Turizm Bakanı Osmany Cienfuegos ile ilk toplantımızı yapmış ve sözleşmeyi de imzalamıştık. Haftada beş sefer olmak üzere, Küba Havana Yolları direkt İstanbul'a uçacaktı. Anlaşmaya imza attığımız yıl Almanya'dan Küba'ya sadece 3 bin turist gelmişti. Oysa biz, dile kolay, bir yıl içinde ağırlık Avrupa ve Türkiye'den olmak üzere Küba'ya 50 bin turist götürdük. Sezon sonunda Küba'ya gittiğimizde bizi havalimanında kırmızı halılarla karşıladılar. Aradan 23 yıl geçmesine rağmen bu rekor hâlâ kırılamadı. Biz Küba'yı tanıdık, Kübalılar da Türkiye'yi tanıdı. Bizi çok sevdiler. Fakat ne yazık ki; birkaç yıl sonra Çetin Birgen'in sahibi olduğu Birgen Air'e ait uçak Dominik Cumhuriyeti'nde kalkıştan çok kısa bir süre sonra okyanusa çakıldı. Feci kaza sonrası 'Katil Türk' manşetleri atıldı. Bizim de Küba-Dominik-Karayipler maceramız bu şekilde sona erdi. 20 yıl sonra eşim Tülin, dostlarımız Salim-Mine Karabacak çiftiyle tekrar Küba yollarına düştük. Bizi Havana'daki Jose Marti Havalimanı'nda sevgili dostum Alberto Gonzalez Casals büyük bir heyecanla karşıladı. Küba'nın eski İstanbul Başkonsolosu Alberto Gonzalez Casals, Küba'ya dönmüş ve ülkesinin uluslararası medya sorumluluğu görevini üstlenmişti. Rekor turist getirdiğimiz yılları unutmamış ki sürekli bana Küba'ya yaptığımız turizm hamlesi için teşekkür etti. Fidel Castro'nun posterlerinin önünde beraber fotoğraflar çektirdik. Sevgili dostum ayrıca Türk Hava Yolları'nın Küba'ya direkt seferlerinin başlamasından çok memnun olduğunu da sohbetimizde dile getirdi.