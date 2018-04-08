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Gurme deneyim

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Gurme deneyim
; bu yıl ilk kez 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tasting Alaçatı nedir diye sorarsanız gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler ve workshop'ların yer aldığı, müzik, sanat ve macerayla keşfetmeyi, yeni deneyimler yaşatmayı hedefleyen uluslararası bir yaşam buluşması. Alaçatı'nın en iyi restoranları ve otelleri; özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile üç gün boyunca bu organizasyonda yer alıyor. Hip Atölye tarafından düzenlenen Tasting Alaçatı'ya katılım için rezervasyon gerekiyor.
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Gurme deneyim
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