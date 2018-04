Kalbim Dalaman’da kaldı

İZTUZU

Ergenlik çağlarında bir türlü sevememiştim Dalaman 'ı. Ne bembeyaz kumsalları ne masmavi denizi ne de caretta caretteları ilgimi çekiyordu o dönem. Annem de kükürtlü gölüyle aklımı çelmeyi başarırdı her defasında. "En azından iki gün kalalım, çamur banyosu yapar güzelleşiriz" derdi. Çeşitli mineralleri bulunduran termale anneannemi götürmekti maksat. O dönemler ailemin üzerimde kurduğu baskılarla gittiğim Dalaman'a bir gün kendi isteğimle koşa koşa gideceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim lugatımda tatil doğa, antik kent, huzur demek değildi. DJ performanslarının ardı ardına devam ettiği, bol gürültülü tatil programlarının peşindeydim. O yüzden baştan uyarayım. Tatil anlayışınız huzur, doğa, tarih değil de sabahlara kadar eğlence ise yanlış yerdesiniz. Ama sıkılmak da yok. Rafting yapabilir, mavi yengeç yiyebilir ve yine diskolarda eğlenebilirsiniz. Her şeyden önce çok kolay. Havalimanından iner inmez yaklaşık dört kilometre sonra oldukça uygun fiyatlı oteller var. Genelde tatil beldelerinde ilçe merkezine pek uğranmaz. Ama Dalaman'da mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Öncelikle çok temiz ve düzenli. Hem esnafı da pek bir güler yüzlü. Neredeyse sizi çay içmeye eve davet edecekler. Burada kurulan organik pazarda her türlü meyve, sebzeyi bulabilirsiniz. "Aman tatilde pazarda ne işimiz var!" da diyebilirsiniz tabii. Ama İngiliz turistler pek sevmiş bu pazar işini. Sıklıkla onlara ellerinde file, Pazar alışverişi yaparken rastlayabilirsiniz.Merkeze kadar gelmişken bir yemek adresi vermeyi de ihmal etmeyeyim. Şirin bir bahçesi de olan Çınar Restaurant'ta zeytinyağlılar ve deniz ürünleri hem leziz hem de fiyatları çok uygun. Ayrıca Dalamanlılar buradaki güveçte tavuk yemeğini tatmanızı öneriyorlar. Dalaman Çayı, rafting yapmak için ülkemizdeki en elverişli yerlerden biri. Bittikten sonra "İyi ki yapmışım" diyeceksiniz. Yine de bottan düşme tehlikesi olduğunu unutmayın. Özellikle Avrupalı turistler rafting yapmak için buraya geliyorlar. Korkuyorsanız çevredeki çay bahçelerinden ya da balık restoranlarından birinde oturup yapanları seyredebilirsiniz.Yazının başında bahsettiğim termal ve kükürt gölü de Dalaman'ın simgelerinden biri. Hani şu fotoğraflarda herkesin çamur sürdüğü yer. Çamurun cilde ve sedef hastalıklarına da iyi geldiği söyleniyor. Termaldeki minerallerin de farklı farklı faydaları sayılıyor. Burada ayrıca Nil kaplumbağalarını da görebilirsiniz. Homurdanarak nefes alıyorlar ve turistlere karşı hiç de yabani değiller.Dalaman'a kadar gelmişken uğranması gereken yerlerden biri Dalyan. Kaunos Antik Kenti de hemen Dalyan Nehri'nin karşısında kalıyor. Siz nehirde tekne turu yaparken Kaunoslulardan kalma kral kaya mezarları da tüm görkemiyle karşınıza çıkıyor. Nehirde tur için küçük teknelerden birine atlamanız yeterli. Çevrede pek çok balık restoranı da bulunuyor. Dalyan'ın klasiği ise Kazanova Restaurant'ta mavi yengeç yemek. Yanında salata ve meze servis ediliyor. Yüzmek için tercih edebileceğiniz plajların başında Sarıgerme Plajı geliyor. Yol boyunca zeytinlikleri ve portakal bahçelerini geçip plaja varıyorsunuz. Masmavi deniz upuzun kumsalın hemen yanında parıldıyor. Arkadaki çam ormanlarıysa nefes kesen bir manzara ortaya koyuyor.Sıra geldi dünyaca ünlü İztuzu Plajı 'na. Bir tarafta tatlı su, diğer tarafta tuzlu su arasında upuzun bir kumsal... Ve tabii ki masalsı bir manzara... Buranın esas sakinleri caretta caretta lar. Akşam 20.00-sabah 08.00 arasında gürültü yapmak, ateş yakmak yasak. The Times 2008 yılında altı aylık araştırma sonrası 'Dünyanın En İyi Açık Alanı' seçti plajı. Ayrıca 2011 yılında Hollanda merkezli iki kurum tarafından "Avrupa'nın En İyi Plajı' seçildi. Göl ile denizin medcezirle birbirine karıştığı bu plajda sazlıklar arasında tekne turu yapmak da mümkün. Plajda denize girenlerin caretta'ların yumurtalarına zarar vermesini engellemek için yumurtaların olduğu bölgeler düzenli olarak işaretleniyor. Ayrıca bir de caretta caretta tedavi merkezi bulunuyor.Kim "Sezon açılmadı, turist yok" demişse, yanlış demiş. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa'da neredeyse yer yok. Üstelik yüzde 70'i yabancı turistten oluşuyor. Deniz sezonu için erken olsa da çocuklar havuzun keyfini çıkartıyor. Dalyan'da yediğimiz mavi yengecin özel bir usulle hazırlanmış halini otelin içindeki Vela Restaurant'ta da tadabilirsiniz. Ayrıca Uzakdoğu ve İtalyan restoranları oldukça başarılı. Pekin ördeğini denemenizi tavsiye edebilirim.Otelin sahili de aynı zamanda caretta caretta'ların evi. Deniz kaplumbağalarının korunarak güvenli üremesi için otel özel bir devriye ekibi bulunduruyor. Ayrıca bir de kümes hayvanlarının ve çiftlik hayvanlarının bulunduğu Zooland hayvanat bahçesi var tesisin içinde. Özellikle çocuklu aileler tercih ediyor oteli. Ama akşamları diskosunda eğlence sabaha kadar devam ediyor. Üstelik sabaha kadar pist hiç boş kalmıyor.