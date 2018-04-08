KISA... KISA...

Bahara yakışan festivaller
Baharda gerçekleşen en güzel festivallerden biri 5-6 Mayıs tarihlerindeki Edirne
Kakava Şenlikleri. 27-29 Nisan'da da Urla Enginar Festivali var. Ayrıca Isparta
Lavanta Hasadı da yine baharda renkli bir seyahat alternatifi oluşturuyor. Festivaller eğlenceli bahar aktivitesi olmasının yanı sıra kısa süreli, keyifli bir kültür turu yapma olanağı da veriyor. Prontotour'un yurt içi kültür turları kapsamında, bahar dönemi festival paketleri de bulunuyor. Gurme deneyim
Tasting Alaçatı; bu yıl ilk kez 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tasting Alaçatı nedir diye sorarsanız gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler ve workshop'ların yer aldığı, müzik, sanat ve macerayla keşfetmeyi, yeni deneyimler yaşatmayı hedefleyen uluslararası bir yaşam buluşması. Alaçatı'nın en iyi restoranları ve otelleri; özel mönüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile üç gün boyunca bu organizasyonda yer alıyor. Hip Atölye tarafından düzenlenen Tasting Alaçatı'ya katılım için rezervasyon gerekiyor.