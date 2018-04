Dünya bunları konuşuyor

Şu sıra yeme içme ve gezme hayatının gündeminde neler var? Dünyada kısa bir tur yaptık. En merak edilenlerden gözümüze çarpanları da yazdık... Tate'deki Picasso sergisi neden yılın en iyisi olarak gösteriliyor, Tokyo'da kim hangi restorana girmek için beş saat kuyruk bekliyor? Hepsi aşağıda



WOLVERİNE'İN OTELİ

X-Men filminin Wolverine'i Hugh Jackman'ın kaldığı, ardından ortak olduğu Avustralya'daki Gwinganna Health Retreat tam bir wellness ve sağlıklı yaşam oteli. Son dönemlerde yıldızlarının da favorisi.



100 PİCASSO ESERİ BİR ARADA

Tate Modern Müzesi Picasso'nun yüzün üzerinde eserini sergiliyor. The Ey Exhibition Picasso-Love, Fame and Tradegy sergisi sanatçının Tate'te bugüne kadar gerçekleşen ilk solo sergisi. Sanatçının 1932 yılında yaptığı eserler arasında Girl Before a Mirror, Rest Sleep gibi önemli parçalar da yer alıyor.



BEŞ SAATLİK KUYRUK!

Tokyo'da 'mutlaka yapmanız gerekenler listesi'nde sabah 05.00'te Sushi Dai'de yer alır. Tsukiji Balık Pazarı'nın içindeki mekanda sadece 12 kişilik oturma düzeni var. Burada yaklaşık dört-beş saat sıra bekleyenler bile oluyor. Gece 03.00'te sıraya girebilir ya da online olarak önceden tüm ücreti ödeyip içeri girebilirsiniz.



GASTRONOMİNİN LUNAPARKI

Barcelona'nın en çok konuşulan restoranı Enigma'yı şefi Albert Adria "gastronominin lunaparkı" olarak tanımlıyor. Rezervasyonun hiç de kolay olmadığı restoranın menüsü zengin, 40 farklı tabak servis ediliyor. Japonya, İspanya, Kore ve Brezilya'dan izler taşıyan menüyü tatmak için en az iki buçuk saat ayırmak gerekiyor. Enigma'da rezervasyon yaptırmak için internetten 100 euro ödeyip bir şifre alıyorsunuz. Kapıda bu şifreyle içeri alınıyorsunuz. Ödediğiniz 100 euro hesaptan düşülüyor. Ancak rezervasyona gitmezseniz paranız yanıyor. Degüstasyon menünün bedeli kişi başı 220 euro. Şarap eşleşmesi için ekstra 90 euro daha ödenmesi gerekiyor. Oldukça sıkı bir fotoğraf kuralları var Enigma'nın. Kendiniz için fotoğraf çekebilirsiniz ama yemeği ve mekanı sosyal medyada paylaşmak yasak. 7500 metrekarelik restoran sadece 24 kişi kabul ediyor. Altı kişiden fazla masaları da almıyor. Tavanları bulutlara benzeyen restoranda oturma bölümleri de ayrılmış durumda. Kimse kimseyi görmüyor.