En farklı şehir; Venedik!

BÜYÜK KANAL

Venedik, eşsiz bir şehir ve burada her şey alıştığımızdan biraz farklı. Yollar yerine kanallar, taşıtlar yerine tekneler var. Bu durumda, Büyük Kanal'ı da şehrin ana caddesi gibi düşünebiliriz. 4 kilometrelik uzunluğuyla bu muhteşem su kanalı, tren istasyonundan başlayarak San Marco Meydanı'na kadar uzanıyor.

RIALTO BALIK PAZARI

1097 yılından bu yana aynı bölgede kurulan bu balık pazarı; şehrin, özellikle sabahları, en hareketli alanlarından. Sabahın erken saatlerinde alışveriş için pazara gelen insanların hareketliliği, cıvıl cıvıl sahnelere fon oluşturan tarihi yapılar ve Büyük Kanal'ın suratınızı okşayan rüzgârı ile bütün duyularınızı harekete geçirecek bir cazibe merkezi.

DÜKLER SARAYI

San Marco Meydanı'ndaki bir başka görkemli eser ise Dükler Sarayı. Ünlü çapkın Kazanova'nın da hücresinin bulunduğu sarayı hapishaneye bağlayan bir de köprü var burada: Ahlar Köprüsü (Pontei de Sospiri). Köprünün bu ilginç ismini, hapishaneye götürülen mahkûmların son kez Venedik'e bakıp iç geçirdikleri yer oluşundan aldığı söyleniyor.

MURANO ADASI

Venedik Cumhuriyeti, kentin merkezindeki atölyelerden birinde çıkabilecek olası bir yangından korkup tüm ustaları Murano Adası'na zorunlu olarak göç ettirince, yıllar boyu süregelen Venedik cam sanatı, Murano cam sanatına dönüşmüş. Adada atölyeler, mağazalar ve cam müzesi bulunuyor.

GONDOL KEYFİ

Şehrin sembolü ve en şık ulaşım aracı olan gondollar, Venedik denince akla gelen şeylerin başında geliyor. Gondolların daracık kanallarda süzülüşüne şahit olmak ve Venedik deneyiminizi taçlandırmak için mutlaka bir gondol gezisi yapın.

VENEDİK KARNAVALI

Eğer Venedik'e şubat ayında seyahat ediyorsanız şanslı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Venedik, karnaval zamanı her zaman olduğundan çok daha renkli ve hareketli oluyor. Karnavalın ilk kutlandığı yıllarda sosyal statü farklılıklarını yok etmek için kullanılan maskeler, şimdilerde etkinliğin vazgeçilmez aksesuarı haline gelmiş.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/venedik

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