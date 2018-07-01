Beypazarı’na 15 milyon TL’lik yatırım

Ankara
'nın en turistik rotalarından biri olan Beypazarı
, tarihi dokusu ve kendine has kültürü ile bu yıl da turizmdeki iddiasını sürdürüyor. Tabii ki bu belde de arka arkaya açılan oteller de dikkat çekici. Kısa süre önce yapımı tamamlanan Beypalas Otel kentin en popüler mekanlarından biri olma yolunda. 15 milyon liralık yatırımla açılan otel, kahvaltı dahil konaklama hizmeti ile misafirlerini ağırlayacak. 102 yatak kapasiteli otel, 70 kişilik Beypazarı ilçe manzaralı ve teraslı restoranıyla da misafirlerini ağırlıyor.