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siz gidilebilecek ülkeler 2018 ()

istemeyen bir çok ülke var. hangisi ? Bu soru vatandaşlar tarafından yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Dünyada 89 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. İşte kültürel özellikleri ve doğal güzellikleriyle vize istemeyen ülkeler? sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:06
Vizesiz gidilebilecek ülkeler 2018 (Vize istemeyen ülkeler)

Yurt dışı tatili düşünen Türk vatandaşların çoğu istemeyen ülkeleri merak etmektedir. in bazıları sınır kapısından bazıları ise online vize vererek Türk vatandaşlarına kolaylık sağlamaktadır. Hangi ülkeler vize istemiyor ? İşte merak edilen vize istemeyen ülkeler listesi...

VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

  • Andorra (90 Gün)
  • Antigua-Barbuda (180 Gün)
  • Arjantin (90 Gün)
  • Arnavutluk (90 Gün)
  • Bahamalar (8 Aya Kadar Turizm Amaçlı)
  • Barbados (90 Gün)
  • Belarus (30 Gün)
  • Belize (90 Gün)
  • Bolivya (90 Gün)
  • Bosna Hersek (90 Gün)
  • Botswana (90 Gün)
  • Brezilya (90 Gün)
  • Britanya Virjin Adaları (30 Gün)
  • Cook Adaları (31 Gün)
  • Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)
  • Ekvador (90 Gün)
  • El Salvador (90 Gün)
  • Endonezya (30 Gün)
  • Fas(90 Gün)
  • Fiji (120 Gün)
  • Filipinler (30 Gün)
  • Filistin (30 Gün – İsrail Üzerinden Geçişte Vize Zorunlu)
  • Guatemala (90 Gün)
  • Güney Afrika (30 gün)
  • Güney Kore (90 Gün)
  • Gürcistan (1 Yıl-TC kimliğiyle pasaportsuz giriş)
  • Haiti (90 Gün Turizm Amaçlı)
  • Honduras (90 Gün)
  • Hong Kong (90 Gün)
  • İran (90 Gün)
  • Jamaika (90 Gün)
  • Japonya (90 Gün)
  • Katar (14 gün)
  • Karadağ (90 Gün)
  • Kazakistan (30 Gün)
  • Kıgızistan (Süre Sınırı Yok- Kayıt Bürosu'na Kayıt Zorunlu)
  • Kolombiya (90 Gün)
  • Kosova (90 Gün)
  • Kosta Rika (30 Gün)
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (30 Gün-TC kimlikle pasaportsuz giriş)
  • Libya (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün)
  • Lübnan (90 Gün)
  • Makau (30 Gün)
  • Makedonya (90 Gün)
  • Maldivler (30 Gün)
  • Malezya (90 Gün)
  • Mauritius (30 Gün)
  • Meksika (e-vize 30 Gün)
  • Moğolistan (30 Gün)
  • Moldova (90 Gün)
  • Nikaragua (90 Gün)
  • Niue (30 Gün)
  • Özbekistan (30 Gün) 10 Şubat 2018'den itibaren
  • Palau (30 Gün)
  • Panama (180 Gün)
  • Paraguay (90 Gün)
  • Peru (90 Gün)
  • Saint Kitts ve Nevis Adaları (90 Gün)
  • Saint Lucia (45 Gün-6 Hafta)
  • Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)
  • Samoa (60 Gün)
  • San Marino (İtalya üzerinden giriş yapılıyor -Schengen-)
  • Seyşeller (90 Gün)
  • Sırbistan (90 Gün)
  • Singapur (90 Gün)
  • St. Vincent-Grenadines
  • Suriye (180 Gün İçinde En Fazla 90 Gün)
  • Swaziland (30 Gün)
  • Şili (90 Gün)
  • Tayland (30 Gün)
  • Tayvan (Havalimanında+2 Fotoğraf 30 Gün)
  • Trinidad ve Tobago (30 Gün)
  • Tunus (90 Gün)
  • Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)
  • Tuvalu (30 Gün)
  • Ukrayna (60 Gün- Yeni tip kimlik kartlarıyla pasaportsuz giriş yapılabiliyor)
  • Uruguay (90 Gün)
  • Ürdün (90 Gün)
  • Vanuatu (30 Gün)
  • Vatikan (Yalnızca İtalya'dan -Schengen şart- Girilebiliyor)
  • Venezuela (90 Gün)
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Vizesiz gidilebilecek ülkeler 2018 (Vize istemeyen ülkeler)
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