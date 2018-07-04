Yunanistan vizesi nasıl alınır?

YUNANİSTAN VİZE İŞLEMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus Pasaport sahibi kişilerin Yunanistan'a olan seyahatleri öncesi pasaportlarında geçerli Schengen vizeleri yok ise Yunanistan vizesi alarak seyahat etmeleri zorunludur. T.C. Hususi (Yeşil), Hizmet ve Diplomatik Pasaporta sahip vatandaşların ise yıl içerisinde 90 ikame günü süreyi ihlal etmeme koşulu ile Yunanistan vize işlemlerinde bulunmaları gerekmez. Ancak söz konusu pasaportlara sahip kişilerin seyahatleri öncesinde pasaport geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri önemle rica olunur.

Yunanistan kısa süreli vize başvuruları, bu konuda yetkili kılınmış başvuru merkezlerine ve akredite turizm acentalarına gerçekleştirilebilinir. Yunanistan Konsolosluğu ve tüm Schengen üye ülkeler 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren biyometrik Bilgi Kaydı Sistemine (VIS) geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple Pasaportunda ''VIS'' ibaresi bulunmayan kişiler, Yunanistan ve diğer Schengen ülkeleri için yapacak oldukları Schengen vize müracaatları için Biyometrik bilgilerini ibraz etmekle yükümlü olacaklardır.

YUNANİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Öncellikle henüz bitiş tarihine 90 günden daha uzun bir süre olan bir pasaport gerekiyor. İlginç bir nokta da pasaportunuzda KKTC'ye girip çıktığınıza dair bir damga bulunmaması gerekiyor. Eğer uygun bir pasaportunuz yoksa mutlaka yenisi ile değiştirerek başvuruyu yapmalısınız. Seyahatinizi planlarken en az başvuru tarihinizden 15 gün sonrasını tercih etmelisiniz. Ve tabii ki Euro bölgesi olduğundan Schengen vize başvuru formunu doldurmalısınız. Diğer istenen evraklar ise şöyle;

Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

2 Tane biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf

Seyahatinizin tamamını kapsayacak şekilde oluşturulmuş sağlık sigortası

Sadece gidiş değil aynı zamanda dönüşünüzü de kapsayacak bilet rezervasyonlarınız

Konaklama yapacağınızın otele ait rezervasyonlarınız

Çalıştığınız şirketten alınacak düzenli gelirinizi belirleyecek evraklar

Çalıştığınız yerden alınacak izin belgeleri

Mali durumunuzun yeterli olduğunu kanıtlayacak son 3 aya ait banka dökümü

Tam teşekküllü vukuatlı nüfus kaydı örnekleri

Eğer mevcutsa evinizin, arabanızın ve diğer taşınmaz gayri menkullerinizin tapuları ve ruhsatları

Seyahatinizin hangi amaçla gerçekleştiğini ifade edeceğiniz dilekçe

Tüm evraklarınız eksiksiz ise ilgili merkezlerden randevu alarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. En güncel Yunanistan vizesi için Yunanistan Ankara Büyükelçiliği'ni arayabilirsiniz. Hem yatırılması gereken harçlar hem de istenilen evraklarda zaman zaman farklılıklar olabilmektedir. Yaklaşık 15 gün içerisinde gelecek olan yanıtı bekleyebilir ve artık seyahat hazırlıklarına başlayabilirsiniz.

YUNANİSTAN VİZE ÜCRETİ NEDİR?

Yunanistan vize ücreti Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirlenmektedir. Yunanistan vize ücreti konsolosluk harç bedelleri ve vize başvuru merkezi koordinasyon ücretlerini içermekte olup vize türü ve süresine göre değişebilmektedir. Ayrıca döneme bağlı olarak Konsolosluk tarafından güncellenmektedir. Yunanistan Schengen vizesi ve Yunanistan D vize türlerinin ücretleri de farklılık gösterir ve seyahat öncesinden Yunanistan Konsolosluğundan ve akredite vize başvuru merkezlerinden konfirme edilmelidir. 12 yaş ve altı çocuklardan vize ücreti talep edilmemektedir. Yunanistan kapı vizesi seyahat acentelerinden alındığından bu ücretler de farklılık gösterebilmektedir.