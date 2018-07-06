Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > Sahte site ile tatil satan dolandırıcılara dikkat

Sahte site ile tatil satan dolandırıcılara dikkat

Hazırladıkları sahte siteleriyle ’deki onlarca lüks otelin ni taklit eden dolandırıcılar, site üzerinden yayınladıkları telefon numaralarıyla rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 10:06
Sahte site ile tatil satan dolandırıcılara dikkat
bu sene rekor kırmaya hazırlanan , dolandırıcıların hedefi haline geldi. Türkiye'de onlarca 5 yıldızlı otelin ni kopyalayan dolandırıcılar ilan ettikleri telefonlar üzerinden rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sitelerinde dolandırıcılığın önüne geçebilmek için yeni sistemleri uygulayacaklarını belirterek, "Biz her zaman vatandaşlarımıza yetkili olmayan yerlerden alışveriş yapılmamasını söylüyoruz. Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz. Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımıza böyle bir hizmet daha vereceğiz. Dolayısıyla yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçağı açısından çok önemli" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte site ile tatil satan dolandırıcılara dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN