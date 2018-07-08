Ada göründüüüü!..

Eğlenceli, şirin mi şirin bir Yunan adası Simi. Hemen Datça
'nın karşısında. Sürat teknesiyle 20 dakika sürüyor. Günübirlik turlarla sabah gidip akşam da dönebilirsiniz. Yalnız Sakız Adası'ndaki kapıda vize alamıyorsunuz. Günübirlik tekneler adayı keşfetmek için yeterli değil. Bu yüzden bir yelkenli kiralayıp adaya geçmek çok daha mantıklı. Bir gece konaklasanız kafi. Zira bu süre Simi'ye yetiyor... PAZARLIK YAPMAYI UNUTMAYIN
Simi'nin Belediye Başkanı oldukça sempatik ve sıcakkanlı. Üstelik Başkan Eleftherious'un babası da Trabzonlu. Datça ve Simi arasında oldukça sıcak bir ilişki pekişmiş yıllar içinde. Her iki taraf da sık sık eğlenmek, alışveriş yapmak ve yemek yemek için denizleri aşıyor. Günübirlik turlarla giderseniz kapıda gümrükte bekleme derdiyAntalya
ı karşıya kalabilirsiniz. Ama sıra hızlı akıyor. Paniğe kapılmayın. Adaya ayak bastınız. Yan yana balık restoranları, tavernalar ve kafeler var. Bir de butikler. Butiklerde oldukça şık mayolar, plaj elbiseleri ve şapkalar var. Buralardan alışveriş yapmadan önce mutlaka pazarlık yapın. Zira 100 euro'dan 75'e inebiliyor fiyatlar bir anda. Pazarlığı restoranlarda da yapabilirsiniz. Kendi balığınızı götürüp mekandan sadece meze ve servis de talep edebilirsiniz. Adanın en popüler adresi Manos. Hani şu sirtaki yapılıp tabakların kırıldığı yer. Manos'ta Türkler görülünce hemen bir Tarkan şarkısı patlatılıyor. Eğlence tavan yapıyor. Mikrofonu kapıp şarkı söylemek size kalmış. Genellikle müşteriler arasında birkaç masa mutlaka Türkler oluyor. Bu mekan o kadar sevildi ki Türkiye'de de, D Maris'in içinde bir şubesi açıldı. O zamanlar "Kimse burada tabak kırmaz" diye düşünüyordum. Yanılmışım. Eğlence Marmaris şubesinde de tam gaz devam ediyor. Neyse Simi'ye geri dönelim. Genelde Manos'ta fiyatlar çok şikayet alır. Hesaplar yenen yemeklere oranla biraz pahalı geliyor. Ama sanırım bunu kırdığınız tabaklara yazıyor. Bu arada Simi'ye kadar gelip meşhur karidesini denemeden de dönmeyin. ÜST KAT GALERİ ALT KAT RESTORAN
Adanın bir diğer popüler yeriyse Manos'un oğlunun meşhur LOS'u. Alt katı restoran üst katında ise sanat galerisi var. Üstelik galeride pek çok Türk ressamın da işleri sergileniyor. Kadir Akyol, Pınar Du Pre gibi sanatçılar burada karşınıza çıkıyor. Pantelis, Manos'un yanında çalışıp ayrılmış birinin açtığı bir mekan ve adanın bir diğer popüleri. Oldukça iyi yemekler var. Hem fiyatlar da makul. Ama ortam Manos'a oranla çok daha sakin. Mythos ise ada malzemelerinin farklı yorumlandığı bir mekan. Sakin sakin, ikinci katta bir yer Mythos. Ada manzarasına hakim. Müdavim kitlesi de oldukça iyi. Köydeki George&Maria taverna, limandan taksiyle gidip yürüyerek dönebileceğiniz bir mekan. Haftada iki gün canlı müzik yapıyor. Daha sakin bir yerde kafa dinleyeyim diyorsanız Haritomeni Taverna'ya gidebilirsiniz. Panoramik bir manzarası var. Canlı müzik Simi'de de tutuyor. Elpida Kafenion bu konuda adanın en iyisi. ADANIN BATISINDA GÜNBATIMI BİR HARİKA
Kulüp için istikamet Vapori. Adanın açık ara en iyi kulüplerinden biri. Sık sık Türkçe şarkılar da çalıyor. Hemen limandaki Katoi ise sabahın ilk ışıklarına dek eğlenmek isteyenler için doğru adres. Beach club tarzında bir yer olarak ise Datça'daki Cennet Köy'ün bir benzeri gibi Tonoz var. Tüm bunların yanında söylemeden geçmek olmaz, adanın batısında, günbatımı bir harika oluyor. Keza adanın güneyinde ise Maratounda var. Buradan da hem denize girebilir hem de leziz yemekler yiyebilirsiniz. YELKEN KURSU YA DA ADA TURU
Adaya tur düzenleyen şirketler arasında en bilineni Stadias Yelken Merkezi. Sahibi yelkenci Hasan Çıplak zaman zaman adadaki mekanlarda DJ'lik de yapıyor. Adayı keşfetmek için doğru bir rehber. Tüm mekan sahiplerini tanıyor. Onun yönlendirmesiyle uygun fiyata yemekler yiyebilirsiniz. HEM KAMP ALANI HEM TATİL
11 yıl boyunca İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde yüzdüm. O dönem İzmir
'e, Antalya'ya, farklı şehirlere kamplara giderdik. Kaldığımız otelle antrenman yaptığımız havuz arasında, yollarda geçerdi çoğu zamanımız. Oysa şimdiki sporcular çok şanslı. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci spor arenası Gloria Sports Arena Antalya'da hizmet veriyor. 50'nin üzerinde spor branşına ev sahipliği yapan tesiste 100 otel odası da bulunuyor. 6 bin 200 metrekarelik alanda atletizm, yüzme, jimnastik, boks, voleybol, basketbol gibi pek çok spor için antrenman sahası sunuluyor. Ayrıca bünyesinde bir de Sporcu Sağlığı ve Performans merkezi de mevcut. İlla takım olarak kalmanıza da gerek yok. Dışarıdan da misafir kabul ediyorlar. Kendi başınıza da kamp yapıp hazırlanabilirsiniz yani. Türkiye'de sporcular için bu kadar donanımlı bir merkez olması büyük avantaj. Keşke diyorum keşke... Bizim zamanımızda da bu imkanlar olsaydı. BALAYI İÇİN ÖNERİ
Bu yaz evlenen pek çok arkadaşım "Balayına değişik nereye gitsem?" diye soruyor. Çok değişik olmasa da Sicilya'nın kuzey kıyısındaki Eolie Adaları'nı radarınıza alın derim. Romantik, sessiz bir tatil için ideal. Çok fazla atraksiyon yok belki ama muhteşem bir doğa ve ambiyans var. Bu adalar arasında en popüleri ise Lipari.